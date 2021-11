Lucian Zlotea, după eşecul cu Voluntari: „Încă avem multe probleme de lot“

Voleibalistele de la SCMU Craiova au pierdut duelul cu Voluntari, din etapa a 4-a, dar antrenorul Lucian Zlotea a fost mai mult deranjat de faptul că echipa încă nu reuşeşte să fie în efectiv complet. Acesta speră ca în următoarea perioadă să revină la antrenamente şi celelalte sportive, pentru a putea începe pregătirea completă.

„Aşa cum ne aşteptam, a fost un meci extrem de greu. Din păcate nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul lor şi să îl depăşim pe cel la care suntem în acest moment. Încă avem multe probleme de lot, de sănătate, de accidentări şi, din păcate, va mai dura cel puţin o săptămână până vom reuşi să punem totul la punct. Sunt importante meciurile următoare din campionat, cu Dinamo şi Rapid. Va fi şi returul din Cupă, cu Lugoj, un alt meci în care se va acumula oboseală. În primul rând, aşteptăm să ni se reîntoarcă toate fetele, să putem pregăti meciurile în efectiv complet. Am picat în multe momente, dar se mai întâmplă în sport. Chiar şi aşa, fetele au încercat, am jucat cu o echipă bună“, a declarat Lucian Zlotea.

Ramona Marciu, una dintre cele mai experimentate jucătoare ale Craiovei, are încredere că echipa sa poate obţine puncte din jocul următor, cu Dinamo.

„A fost un meci bun pentru noi. Au fost momente de cădere, altele în care ne-am revenit. Nu suntem în formula în care ne-am antrenat până în prezent, ne lipsesc câteva fete, iar acest lucru se vede. Este greu pentru noi să ne adaptăm noii formule, dar mergem înainte. Sper ca în perioada imediat următoare să ni se alăture şi celelalte colege, să facem lucruri frumoase împreună. Acum va urma Dinamo, în deplasare, de unde sperăm să venim cu puncte“, a specificat Ramona Marciu.

