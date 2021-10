Am trecut peste Medgidia, acum gândul este la partidele cu Mioveni şi Cluj

Voleibalistele Craiovei au cedat în primul meci de la revenirea în Divizia A, pe terenul celor de la Medgidia, scor 0-3, dar încrederea rămâne în picioare pentru antrenorul echipei, Lucian Zlotea. Acesta este de părere că diferenţa a făcut-o plusul de concentrare pe care l-au avut adversarele, dar, totodată, mărturiseşte că deja se focusează pe următoarele două partide, cu Mioveni şi Universitatea Cluj.

„A fost un meci greu, aşa cum ne şi aşteptam. Din păcate, după primul set, am avut o cădere. Am jucat bine la început, am făcut un prim act excelent, pe care, cu puţin noroc, l-am fi putut câştiga. Am învăţat o lecţie, a fost doar primul meci în primul eşalon, iar drumul este lung. Consider că încă nu suntem la nivelul la care ne dorim să ajungem. Din păcate, sportivele de la Medgidia au fost mult mai concentrate decât noi şi asta a contat. Acum ne axăm şi pregătim meciurile cu Mioveni şi Cluj, care sunt extrem de importante pentru noi“, a punctat Lucian Zlotea, antrenorul echipei din Bănie.

Divizia A – etapa 1

Vineri, 8 octombrie: Volei Alba Blaj – CSM Lugoj 3-0 (25-19, 25-16, 25-20);

Sâmbătă, 9 octombrie: ACS Volei Cristina Pîrv Turda – CSM Târgoviște 0-3 (17-25, 17-25, 14-25), ”U” Cluj – Rapid 0-3 (15-25, 11-25, 19-25), CSO Voluntari – Dinamo 3-0 (25-21, 25-16, 25-19), Dacia Mioveni – Știința Bacău 3-0 (25-15, 25-19, 25-11), CS Medgidia – SCMU Craiova 3-0 (25-23, 25-14, 25-20).

