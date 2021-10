Weekend-ul care tocmai a trecut a fost unul de neuitat pentru luptătorii de la LPS Petrache Trişcu, dar şi pentru antrenorii Aurel şi Marius Cimpoeru. La Campionatul Naţional U11 şi U13, desfăşurat la Târgu Mureş, şase dintre sportivii craioveni au urcat pe podiumuri şi au obţinut medalii, care mai de care mai strălucitoare.

Altfel zis, Robert Neguț a fost singurul luptător care a câştigat medalia de aur, la categoria 27 kg. De asemenea, băiatul lui Aurel Cimpoeru, Bogdan, s-a clasat pe locul al treilea şi a luat medalia de bronz la categoria 35 kg. Nu în ultimul rând, Luiza Ghindaru a fost medaliată tot cu bronz la categoria 37 kg. Cei trei sportivi sunt antrenaţi şi pregătiţi de fraţii Cimpoeru.

Sub comanda lui Valentin Boboșca, Ionela Bădescu, Bogdan Șoimu şi Andreea Ungureanu au obţinut, la rândul lor, medalii. Ionela şi Bogdan au luat medaliile de argint la categoriile 34 kg, respectiv 38 kg. Andreea Ungureanu s-a clasat pe locul al treilea la categoria 44 kg şi a obţinut bronzul, în timp ce Rebeca Popa a fost a cincea la categoria 40 kg.

Aurel Cimpoeru: „A fost un concurs reuşit“

Unul dintre antrenorii luptătorilor de la LPS Petrache Trişcu, Aurel Cimpoeru, s-a arătat mulţumit de rezultatele obţinute, mai ales că numărul de participanţi a fost extrem de mare.

„Am trăit la maximum această competiţie, mai ales că l-am avut în concurs şi pe Bogdan Cimpoeru, băiatul meu. Au participat 700 de concurenţi, câte 20 pe categoria de greutate, iar sportivii de la LPS sunt foarte promiţători. Am avut împreună cu fratele meu, Marius Cimpoeru, mai mulţi sportivi care s-au prezentat foarte bine la competiţie. Trei dintre ei au urcat pe podium, iar ceilalţi au avut o comportare de apreciat. Cert este că toţi cei care au concurat ne dau speranţe de viitor, să putem face o trupă serioasă la LPS Petrache Trişcu. Pot spune că, per total, a fost un concurs reuşit“, a declarat Aurel Cimpoeru.

Bogdan îi calcă pe urme tatălui

Emoţiile lui Aurel Cimpoeru s-au dublat la Campionatul Naţional, mai ales că băiatul său a fost printre participanţi. Acesta a menţionat că rezultatul obţinut de Bogdan este unul extraordinar, mai ales că adversarii au fost de top. Totodată, factorul motivant al sportivilor de la LPS a fost Alexandra Anghel, cea care le-a fost alături şi i-a susţinut pe toată perioada competiţiei.

„Nu l-am forţat pe Bogdan să facă sportul acesta. L-am luat cu mine la sală de mic, s-a jucat pe acolo şi a încercat singur să facă anumite lucruri. Am văzut că are înclinaţie, iar acum se pare că vrea să urmeze acest drum. Emoţiile au fost duble şi a trebuit să mă stăpânesc, să nu i le transmit, ca să poată face faţă. Bucuria a fost enormă când a reuşit să câştige medalia. Au fost concurenţi foarte puternici, mulţi de la Odorheiu Secuiesc, unde există centru foarte bun al luptelor libere. El este singurul care a reuşit să ia medalie, pe lângă sportivii de la Odorheiu, care au ocupat primele două poziţii. La concurs am avut-o alături de noi şi pe Alexadra Anghel, pentru a fi alături de ei, să le dea un plus de încredere şi să le mai ia din emoţii. Practic ea este un model pentru toţi sportivii noştri şi nu numai“, a mai spus antrenorul.

