Victorioşi la Zalău, cu gânduri mari la Cupa „Radu Zamfirescu“

După un turneu la Galaţi în care victoriile nu au fost principalele ţinte ale lui Dan Pascu, la Cupa Zalăului lucrurile au stat altfel. De data aceasta, alb-albaştrii au jucat la victorie în fiecare meci, iar acest lucru s-a observat prin evoluţiile foarte bune şi prin determinare. În Sălaj, trupa lui Pascu nu doar că a obţinut trei victorii din trei posibile, dar a reuşit şi performanţa de a nu pierde niciun set. Acest lucru este de remarcat, mai ales că, printre adversari, s-a regăsit şi echipa gazdă, una dintre pretendentele la titlu şi în acest an.

Altfel zis, după 3-0 cu Explorări Baia Mare, în primul meci al turneului, voleibaliștii craioveni au câștigat cu 3-0 și partidele cu SCM Zalău, respectiv cu Unirea Dej.

Acesta nu a fost ultimul turneu de pregătire al voleibaliştilor înainte de startul campionatului. Săptămâna aceasta, începând de joi, la Craiova, în Sala Polivalentă, va avea loc ediţia a 9-a a Cupei „Radu Zamfirescu“. Pe lângă SCMU Craiova vor mai participa SCM Zalău, Universitatea Cluj şi Steaua Bucureşti.

Dan Pascu: „Cel mai mult mă bucură victoria cu Zalău“

Dan Pascu, tehnicianul echipei, a mărturisit pentru GdS că, înainte de deplasarea în Sălaj, şi-a propus să câştige meciul cu Zalău şi, implicit, şi Cupa Zalăului. Totodată, acesta s-a arătat mulţumit de evoluţia băieţilor şi mai ales de faptul că viitorul pare să fie unul pe placul tuturor.

„Am avut parte de trei meciuri foarte bune la Cupa Zalăului. Am mai făcut un pas înainte. Dacă la turneul de la Galaţi, unde am verificat potenţialul echipei, al jucătorilor şi am folosit inclusiv rezervele, de data aceasta mi-am făcut o idee despre echipă, am jucat cu primul sextet şi am tras la victorii. Trebuie să recunosc că ne-am mai omogenizat, jocul a început să se lege mai bine, iar la acest turneu a revenit la echipă şi Tomáš Kriško, care s-a întors de la Europene. Echipa a fost motivată, a avut spirit în teren, a jucat bine la fiecare punct. Cel mai mult mă bucură victoria cu Zalău, pentru că ei au o echipă redutabilă, care încă nu şi-a completat lotul. O să mai vină doi străini la ei, deci e clar că se vor mai întări“, a punctat antrenorul Craiovei, pentru GdS.

Pentru alb-albaştri va urma Cupa „Radu Zamfirescu“, iar Dan Pascu îşi doreşte ca publicul să vină alături de băieţi la Sala Polivalentă.

„Mai avem o săptămână până începe campionatul şi este clar că trebuie să ne obişnuim cu victoriile. La Cupa „Radu Zamfirescu“ vom juca, de asemenea, la victorie în toate partidele. Ne este dor rău de tot de public şi sperăm să vină alături de noi la aceste jocuri, iar apoi în campionat. Îmi doresc ca lumea să observe şi să înţeleagă că suntem pe un drum bun şi avem o echipă competitivă“, a adăugat Pascu.

Lupu: „Ne este dor de suporterii noştri“

Ştefan Lupu, unul dintre „veteranii“ Craiovei, a vorbit cu noi despre turneul tocmai încheiat la Zalău şi a specificat faptul că se simte lipsa publicului la meciuri.

„Au fost trei jocuri de real folos pentru noi. După turneul de la Galaţi ni s-a transmis că vrem şi trebuie să câştigăm Cupa Zalăului şi că de acum înainte lucrurile devin serioase, aşa că ne-am mobilizat. Am avut oponenţi destul de tari şi trebuie să mărturisesc că meciul cu Zalău a fost unul intens, chiar dacă au fost doar trei seturi. Acum urmează un turneu pe teren propriu, la care sperăm să avem publicul alături. Ne este dor de suporterii noştri, de prezenţa lor. Anul trecut au fost momente în meciurile mai uşoare în care parcă eram la antrenament. Este nevoie ca fanii să revină la meciuri, în primul rând pentru sentimentele şi încrederea noastră, cât şi pentru spectacolul sportiv în sine“, a declarat Ştefan Lupu.

Echipă mai matură, obiectiv clar

Ştefan consideră că echipa pare ceva mai matură, iar obiectivul a rămas acelaşi, şi anume o medalie!

„Simt că echipa va fi un pic mai matură decât anii precedenţi. Au venit jucători cu experienţă, cu un CV bogat şi cred că acest lucru ne va da un plus în joc. Sperăm să fim sănătoşi, să ducem la bun sfârşit campionatul fără probleme. Obiectivul clubului este o medalie la final de sezon, iar acest lucru ne dorim şi noi. Va fi mai greu, pentru că echipele s-au mai întărit. Va fi o luptă crâncenă pentru primele patru locuri. Galaţiul, după cum am simţit-o noi, este superioară nouă, dar se poate întâmpla orice. De Dinamo nu pot spune prea multe, pentru că ei nu se arată prea mult în perioada de pregătire“, a adăugat Lupu.

