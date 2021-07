SCMU Craiova atacă Divizia A1 cu un lot interesant! Încă trei sportive au semnat

Echipa feminină de volei SCMU Craiova şi-a definitivat, în mare parte, lotul pentru noul sezon, unul în care vor evolua în prima divizie, alături de numele importante din voleiul românesc. Dacă la finalul lunii iunie clubul ne-a făcut cunoştiinţă cu cele cinci transferuri sonore, care să ajute echipa la îndeplinirea obiectivului, şi anume evitarea retrogradării, a venit momentul în care putem anunţa şi reînnoirea altor trei contracte.

Astfel, după Roxana Ţucmeanu, Alina Stan, Cvijović, Laura Simoniia şi Talita Nascimento, proaspăt ajunse în Bănie, Iulia Zlotea, Anca Mănuc şi Alexandra Brabete sunt cele trei sportive care şi-au prelungit contractul cu SCMU. De asemenea, pe lângă acestea, la Craiova au mai rămas şi Ana Stoian, Ramona Marciu şi Evgenija Milivojevic, trei dintre jucătoarele de bază din sezonul precedent.

Menţionăm şi faptul că la echipă ar mai fi rămas două-trei locuri vacate, iar în perioada următoare vom vedea dacă Lucian Zlotea, împreună cu cei din conducere, vor mai apela şi la serviciile altor sportive.

S-au axat, în special, pe omogenitate

Antrenorul Lucian Zlotea a vorbit cu GdS despre echipa pe care şi-a conturat-o în acest an. Acesta merge, în continuare, pe omogenitate, dar este conştient că era nevoie de acele transferuri noi pentru ca echipa să facă faţă cu brio în prima divizie.

„Echipa este în mare măsură gata pentru noul sezon. Am mai avea două-trei locuri de completat în echipă, dar sunt discuţii, nu ştim sigur nimic deocamdată. În momentul în care am promovat, am spus că nu vreau să schimb echipa, ci să aduc întăriri. Şi exact asta am făcut. Au rămas şase jucătoare din sezonul trecut şi au venit cinci fete noi. Eram obligaţi să aducem întăriri pentru a face faţă meciurilor din prima divizie. Proiectul nostru de-a lungul timpului a fost să ne creştem jucătoarele noastre, să avem nucleul nostru personal şi, încet-încet, să mai aducem sportive care să ne ajute. De acum înainte, în funcţie de rezultate şi de evoluţii, vom vedea dacă se vor face modificări. Omogenitatea este punctul nostru forte.

Pentru mine va urma ceva nou. Acum am ajuns pe prima scenă a voleiului românesc. O parte bună din fetele pe care le avem sunt obişnuite cu presiunea, pentru că au mai evoluat în Divizia A1 mai mulţi ani. Sigur vom avea emoţii, atât eu, cât şi fetele mele, dar nu ne este frică de ceea ce va urma, ci, din contră, pornim cu încredere. Vom transforma toate aceste emoţii şi sentimente în ceva pozitiv şi sunt sigur că vom face o treabă bună“, a spus Lucian Zlotea, pentru GdS.

Reunirea în august

Echipa se va reuni la începutul lunii august, când vor începe şi antrenamentele pentru noul sezon. Pregătirea fizică este principalul obiectiv de atins în perioada următoare.

„Începând cu luna august, fetele vor fi în Craiova. În principiu, în jurul datei de 3 august va fi reunirea. Campionatul începe undeva în luna octombrie şi cu siguranţă vom avea timp să punem la punct strategia şi nu numai pentru ceea ce urmează. Vom juca şi nişte meciuri de pregătire, dar, în primul rând, trebuie să ne punem la punct fizic, să fim pregătiţi pentru că este un alt nivel, iar campionatul este mai lung. Vom avea meci cu Lugoj în Cupă, cu Medgidia în prima etapă, iar treptat vom avea timp să ne sudăm, să prindem ritm“, a adăugat Zlotea.

Încredere în rândul jucătoarelor

Două dintre sportivele care şi-au reînnoit contractele cu SCMU, Anca Mănuc şi Alexandra Brabete, au povestit pentru GdS care au fost motivele pentru care au ales să rămână în Bănie. De asemenea, şi pentru ele va fi o provocare faptul că echipa va juca în Divizia A1 în acest an.

„Este al treilea an al meu la Craiova. Faptul că am luptat doi ani de zile, că am muncit pentru promovare, m-a convins să rămân tot aici. Acum mă bucur că voi evolua în Divizia A1. Cu siguranţă vom face faţă meciurilor din campionat, mai ales că am făcut şi transferuri bune. Deocamdată nu mi-am întâlnit noile colege, va urma reunirea în curând, dar eu zic că totul va fi bine. Personal, îmi doresc să evităm turneul pentru evitarea retrogradării şi cred că este un obiectiv realizabil“, a punctat Anca Mănuc.

„Pot spune că în anul care tocmai a trecut am avut un colectiv mult mai unit şi mai bine pregătit decât în urmă. Aici am alături de cine să evoluez, am de la cine să învăt şi are cine să mă pregătească astfel încât să performez. Un factor important a fost şi faptul că aici locuiesc, în Craiova. Vom avea colege cu experienţă vastă în volei şi în acest moment pot spune că avem o echipă puternică. Nu ne-am întâlnit deocamdată, dar din câte am văzut, cu siguranţă îşi vor pune amprenta aici şi ne vor ajuta să ne îndeplinim obiectivele“, a menţionat Alexandra Brabete.

