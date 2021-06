SCMU Craiova debutează la Medgidia în Divizia A1. Vezi programul etapelor!

Programul Diviziei A1 la volei feminin pentru ediția 2021/2022 a fost stabili la sediul Federației Române de Volei. Promovată după patru ani de absență pe prima scenă a voleiului românesc, SCMU Craiova va juca în prima etapă în deplasare, în compania formației CS Medgidia.

Gruparea din Bănie va întâlni campioana CSM Târgoviște în runda cu numărul 9, iar partida cu Volei Alba Blaj va avea loc în etapa a 10-a.

„Lotul este pe gustul nostru. Pe hartie, pare un lot bun, în urma achiziţiilor făcute, un lot echilibrat, care să ne ajute să îndeplinim obiectivele propuse. Trebuie să o luăm de la capăt, să facem acele legături de joc, să putem pune în practică ceea ce trebuie. Cred că putem face faţă în prima divizie, dar acum rămâne să muncim din greu. Ne dorim să rămânem în divizie, dar nu doar ca să fim pe acolo. Vrem să punem probleme serioase multor echipe, nu doar să ne prezentăm la meciuri. Vom face tot posibilul să ne autodepăşim încă din primul an.

Am avut o relaţie excelentă cu domnul preşedinte Cosman, iar acest lucru se vede şi în transferurile pe care le-am făcut. Am luat jucătoare cu experienţă, care evoluează chiar şi la echipe naţionale. Chiar şi Ţucmeanu, care acum doi ani a fost la echipa mare, şi Alina Stan, care a făcut parte din loturile de junioare. Avem sportive de valoare, nu am luat orice, doar ca să facem lot“, spunea Lucian Zlotea zilele trecute pentru GdS.

Etapa 1:

CSM Volei Alba Blaj – CSM Lugoj

ACS Volei Cristina Pîrv Turda – CSM Târgoviște

CS Medgidia – SCMU Craiova

Dacia Mioveni – Știința Bacău

U NTT Data Cluj – Rapid

CSO Voluntari – Dinamo

Etapa 2:

CSM Lugoj – Dinamo

Rapid – CSO Voluntari

Știința Bacău – U NTT Data Cluj

SCMU Craiova – Dacia Mioveni

CSM Târgoviște – CS Medgidia

CSM Volei Alba Blaj – ACS Volei Cristina Pîrv Turda

Etapa 3:

ACS Volei Cristina Pîrv Turda – CSM Lugoj

CS Medgidia – CSM Volei Alba Blaj

Dacia Mioveni – CSM Târgoviște

U NTT Data Cluj – SCMU Craiova

CSO Voluntari – Știința Bacău

Dinamo – Rapid

Etapa 4:

CSM Lugoj – Rapid

Știința Bacău – Dinamo

SCMU Craiova – CSO Voluntari

CSM Târgoviște – U NTT Data Cluj

CSM Volei Alba Blaj – Dacia Mioveni

ACS Volei Cristina Pîrv Turda – CS Medgidia

Etapa 5:

CS Medgidia – CSM Lugoj

Dacia Mioveni – ACS Volei Cristina Pîrv Turda

U NTT Data Cluj – Napoca – CSM Volei Alba Blaj

CSO Voluntari – CSM Târgoviște

Dinamo – SCMU Craiova

Rapid – Știința Bacău

Etapa 6:

CSM Lugoj – Știința Bacău

SCMU Craiova – Rapid

CSM Târgoviște – Dinamo

CSM Volei Alba Blaj – CSO Voluntari

ACS Volei Cristina Pîrv Turda – U NTT Data Cluj

CS Medgidia – Dacia Mioveni

Etapa 7:

Dacia Mioveni – CSM Lugoj

U NTT Data Cluj – Napoca – CS Medgidia

CSO Voluntari – ACS Volei Cristina Pîrv Turda

Dinamo – CSM Volei Alba Blaj

Rapid – CSM Târgoviște

Știința Bacău – SCMU Craiova

Etapa 8:

CSM Lugoj – SCM Craiova

CSM Târgoviște – Știința Bacău

CSM Volei Alba Blaj – Rapid

ACS Volei Cristina Pîrv Turda – Dinamo

CS Medgidia – CSO Voluntari

Dacia Mioveni – U NTT Data Cluj

Etapa 9:

U NTT Data Cluj – Napoca – CSM Lugoj

CSO Voluntari – Dacia Mioveni

Dinamo – CS Medgidia

Rapid – ACS Volei Cristina Pîrv Turda

Știința Bacău – CSM Volei Alba Blaj

SCMU Craiova – CSM Târgoviște

Etapa 10:

CSM Lugoj – CSM Târgoviște

CSM Volei Alba Blaj – SCMU Craiova

ACS Volei Cristina Pîrv Turda – Știința Bacău

CS Medgidia – Rapid

Dacia Mioveni – Dinamo

U NTT Data Cluj – CSO Voluntari

Etapa 11:

CSO Voluntari – CSM Lugoj

Dinamo – U NTT Data Cluj – Napoca

Rapid – Dacia Mioveni

Știința Bacău – CS Medgidia

SCMU Craiova – ACS Volei Cristina Pîrv Turda

CSM Târgoviște – CSM Volei Alba Blaj

