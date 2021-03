Lucian Zlotea: „Trebuia să respectăm statutul de favoriţi“

Tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea, a vorbit pentru GdS despre performanţa reuşită de echipa sa în acest weekend, şi anume calificarea la turneul final. De asemenea, acesta şi-a dorit ca fetele sale să confirme statutul de favorite, iar acum se pregăteşte pentru meciurile decisive, de promovare.

„Nu mă aşteptam, sincer, să câştigăm toate cele trei meciuri cu 3-0. A fost un turneu foarte încărcat, cu meciuri grele, în special cele cu Oradea şi Turda. Din fericire, fetele s-au ridicat la nivelul aşteptărilor. Toată lumea ne vedea ca favoriţi şi trebuia să respectăm acest statut. Ne-am organizat foarte bine, am vorbit înclusiv în timpul jocului, ca să ne putem înţelege ce trebuie schimbat şi ce nu, dar cel mai important este că fetele şi-au dorit victoriile. La turneul final, toată lumea va sta cu ochii pe noi, deci va trebui să jucăm excelent şi acolo.

În perioada 16-18 aprilie va avea loc turneul final, la care vom participa alături de Turda, Mioveni şi Focşani. Voi face tot posibilul să aduc turneul aici, să încercăm ca revenirea pe prima şcenă să se facă la noi acasă. Chiar dacă nu sunt suporterii, vrem să jucăm la noi acasă. Vom întâlni două echipe ceva mai slabe decât am avut noi în serie, dar, odată ajunse aici, contează doar meciul direct. Va trebui să muncim, asta e clar. Şansele de promovare sunt mari, dar încerc să nu pun presiune pe fete. Echipa arată bine, s-a văzut şi în meciul cu Turda, dar trebuie să ne menţinem pe aceeaşi linie“, a spus Lucian Zlotea, pentru GdS.

Obiectivul este clar: promovarea!

Ana Stoian, una dintre cele mai importante jucătoare ale Craiovei, a mărturisit că obiectivul echipei încă de la începutul sezonului era promovarea în primul eşalon din România.

„Ne bucurăm că am avut un turneu cu rezultate foarte bune. Ne-am dorit foarte mult această calificare, iar acum ne bucurăm de ce am reuşit. De la început am avut un obiectiv clar, să obţinem promovarea în prima divizie şi ne dorim să facem o figură frumoasă şi la turneul final. După turneul de la Timişoara, am pornit cu gândul că trebuie să muncim mai mult şi să încercăm să punem la punct diferitele carenţe pe care le avem. Ştiam că avem meci tare cu Oradea şi de aceea am luat punct cu punct, nu ne-am gândit la ce s-ar putea întâmpla. Apoi, cu Turda, ne-am ambiţionat la maximum, am fost disciplinate şi am obţinut o victorie importantă.

Eu am mai jucat şi cu Focşani, şi cu Mioveni şi pot spune că le cunosc cât de cât. Nu vor fi meciuri uşoare, nicidecum nu le vom trata cu superficialitate şi sunt sigură că ne vom descurca foarte bine“, a punctat Ana Stoian.

