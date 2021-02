Asta da echipă! SCMU Craiova a „defilat“ cu Sighetu Marmației și CSU Oradea

Echipa feminină de volei SCMU Craiova a reușit două meciuri „de poveste“ în acest weekend, în sala Sporturilor Ion Constantinescu, din Bănie. Fetele pregătite de Lucian Zlotea le-au „zdrobit“ atât pe adversarele de la Sighetu Marmației, scor 25-13, 25-20, 25-12, cât și pe mai bine cotatele sportive de la CSU Oradea, scor 25-21, 25-9, 25-18. Astfel, după aceste dueluri, SCMU rămâne cu victorii pe linie în actualul sezon și doar cu două seturi cedate.

Dacă în primul joc, cel cu Sighetu Marmației, lucrurile erau evidente încă după primele mingi, partida cu CSU Oradea a fost ceva mai dificilă, în special în primul set. Cele două formații au mers cap la cap până la scorul de 18-18, moment în care oltencele s-au distanțat decisiv pe tabelă (25-21). În seturile următoare, jucătoarele de la Oradea nu au mai existat pe teren și, astfel, misiunea craiovencelor a devenit una facilă.

Lucian Zlotea: „Am avut o zi mai bună la serviciu“

Contactat de GdS, tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea, s-a arătat mulțumit de rezultate și, în special, de serviciul și evoluțiile sportivelor sale.

„Partida cu Oradea a fost destul de grea, cum ne și așteptam, dar, în cele din urmă, ne-a ieșit așa cum am vrut. Fetele s-au mobilizat, am reușit să acoperim spațiile lipsă lăsate de ridicătoare și de căpitanul echipei, iar acum ne bucurăm pentru rezultat. Am avut o zi mai bună la serviciu, le-am pus în dificultate aproape de fiecare dată și cam așa s-a făcut diferența.

Va urma în aproximativ două săptămâni un nou turneu, de această dată în Banat. Vom juca trei meciuri, primul într-o zi de vineri cu CSM Timișoara, al doilea cu Poli Timișoara, sâmbătă, pentru ca în ultima zi din săptămână să ne duelăm cu CSS Turda. Partida cea mai complicată va fi cea cu echipa din Turda, pe care am studiat-o aici și pot spune că s-au întărit. Noi sperăm să ne facem jocul și să continuăm cu rezultatele pozitive“, a spus Lucian Zlotea.

