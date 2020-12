Lucian Zlotea: „Fetele au valoare și este clar că arătăm bine“

SCMU Craiova a obținut victorii pe linie în Banat, la turneul la care au participat în acest weekend. Tehnicianul formației oltene, Lucian Zlotea, a vorbit pentru GdS despre partidele pe care echipa sa le-a disputat în Banat și consideră că lotul pe care îl are la dispoziție în acest an este cel mai puternic de până acum.

„Turneul a fost unul foarte bun. În fiecare zi am crescut, câte puțin, nivelul de dificultate. În prima zi am avut un meci destul de ușor cu CSM Timișoara, apoi unul ceva mai echilibrat cu Politehnica. Astăzi (duminică – n.r.), am făcut un meci bun cu Turda, dar trebuie să mărturisesc că am avut și ceva noroc, pentru că a apărut în timpul meciului și un moment de cădere. Se putea termina și urât, dar acum importante sunt cele trei puncte. Mă așteptam să avem un meci complicat cu Turda și se pare că așa a fost.

Urmează o pauză de sărbători, iar apoi vom aștepta să vedem când se va relua campionatul. Încă nu s-a stabilit o dată exactă. Avem o echipă mult mai întărită față de anii precedenți. S-au făcut ceva schimbări, fetele au valoare și este clar că arătăm bine. De-a lungul timpului ne-am propus ca în fiecare an să ne ridicăm nivelul, iar acum pot spune că am ajuns la un nivel dorit. Turda și Oradea mi s-au părut cele mai închegate formații din serie, dar mai apare și Poli, care are o echipă tânără, cu ambiții. Vom vedea, este o serie mai mult decât interesantă“, a spus Lucian Zlotea.

