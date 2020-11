SCMU Craiova vrea să rămână invincibilă și după meciurile de la București

Nu e timp prea mult de odihnă pentru voleibaliștii de la SCMU Craiova. După victoriile cu Zalău și Universitatea Cluj, de săptămâna trecută, urmează un nou turneu important pentru băieții lui Dan Pascu, de această dată la București. Oltenii se vor duela în acest weekend cu Steaua București și Știința București, două formații incomode al campionatului. Cele două partide se vor disputa sâmbătă și duminică, de la ora 17.00.

Reamintim că pe lista de victorii a alb-albaștrilor se află și echipa nou-promovată din Brașov.

Lică: „Când adversarul nu pune probleme, apare și o mică relaxare“

Căpitanul Craiovei, Laurențiu Lică, a povestit pentru GdS cum au decurs cele două meciuri din Bănie, cu SCM Zalău și Universitatea Cluj.

„Au fost două meciuri importante pentru noi și știam valoarea adversarelor. Zalăul câștigase împotriva celor de la Galați și aveau un moral excelent. În prima zi am făcut un meci foarte bun, puțin peste așteptările noastre. Am jucat concret la punct și am reușit să câștigăm cu 3-0. Nu pot să nu spun că setul al doilea a fost unul nebun, adjudecat de noi cu 39-37 și aici am demonstrat că putem juca și sub presiune.

A urmat apoi meciul cu Universitatea Cluj, o echipă care așteaptă întotdeauna momentul potrivit de a ataca adversarul atunci când îl simte puțin lovit. Exact asta s-a întâmplat și în meciul cu noi. După un prim set în care am arătat un joc bun, am avut ceva probleme la finalizare și am început să „scârțâim“. Ei au profitat imediat de acest lucru și au câștigat actul al doilea. Involuntar, atunci când vezi că adversarul nu pune mari probleme, apare o mică relaxare și pot spune că aici mai avem de lucrat puțin“, a spus Lică.

Concentrarea, „cheia“ succesului

De asemenea, Laurențiu a prefațat și următoarele două partide, de la București. Acesta se așteaptă la un joc bun din partea echipei și speră să continue seria rezultatelor bune.

„Craiova întotdeauna a mers la victorie la fiecare meci, nu ne ducem în deplasări pentru a face act de prezență. Știm foarte bine că Steaua joacă un volei foarte bun în sala lor, așa că suntem pregătiți de luptă. Așteptăm să nu primim surprize neplăcute de la testele pentru Covid și mergem încrezători la București. Ne dorim mult două victorii și vom da totul pentru a realiza acest obiectiv. Al doilea meci, cel de duminică, va fi cu Știința București, o echipă ceva mai slabă decât Steaua, dar care este exact în postura celor de la Cluj. Vom încerca să scoatem maximum din fiecare meci. Dacă suntem 100% concentrați, nu vom avea probleme.

E greu de a estima finalul campionatului. Sunt doar trei-patru meciuri jucate, dar cred că e devreme pentru a ne da cu parerea. Noi încercăm să ne menținem în fruntea clasamentului tot sezonul, dar niciodată nu putem știi ce ne rezervă viitorul. Trebuie să fim foarte atenți la acest Covid, să nu ne afecteze prea tare și privim cu încredere viitorul campionatului“, a încheiat căpitanul Craiovei.

Sergio Diaconescu: „Sperăm să rămânem invincibili“

Unul dintre jucătorii importanți ai Craiovei, Sergio Diaconescu, consideră că dacă echipa își face jocul, cu siguranță vor obține toate punctele și din meciurile cu Steaua și Știința București.

„Ambele partide, atât cel cu Zalău, cât și cel cu Universitatea Cluj, au fost dificile, iar noi ne așteptam la acest lucru. Cu cei din Cluj, după ce am luat primul set fără probleme, ne-am relaxat puțin, iar acest lucru ne putea costa. Acum trebuie să obținem două victorii la București. Duelul cu Steaua va fi unul tensionat, îi cunoaștem cât de cât, au o echipă puternică și ambițioasă. Noi ne vom face jocul nostru, punem în practică ce am exersat la antrenamente și sper să obținem toate cele trei puncte. Avem numai victorii până în prezent și sperăm să rămânem invincibili și după aceste două partide“, a punctat Sergio.

