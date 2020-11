Ne apropiem de obiectiv. CSM Craiova, victorii pe linie în turul Diviziei A

Sportivele de la CSM Craiova au reuşit, în această săptămână, o performanţă remarcabilă. Acestea au reușit să câștige toate meciurile din turul Campionatului Național pe echipe, Divizia A feminin. Au fost șapte victorii din șapte meciuri, inclusiv cu formații mai experimentate, care au avut tangențe cu Superliga în sezoanele precedente. Toate meciurile s-au disputat la Centrul Olimpic Român Sydney 2000, de la Izvorani, în perioada 24-27 noiembrie.

Echipa a fost formată din Daniela Bărzoi și Luiza Popescu, care au revenit la echipă de la Gloria Buzău, unde au fost împrumutate anul trecut, precum și Andreea Bucur și Diana Radu.

Obiectivul este unul clar la CSM Craiova, și anume promovarea în Superligă, iar pentru a reuși acest lucru, aveau nevoie de un tur excelent. Acest lucru s-a întâmplat, au fost victorii după victorii la Izvorani, iar acum spotivele Craiovei pot privi mult mai relaxate meciurile din partea a doua a campionatului.

Astfel, oltencele le-au învins, pe rând, pe ACS Dumbrăvița (3-0), CSM Arad (3-0), Politehnica Iași (3-1), CSM Slatina (3-1), CSM Bistrița II (3-1), CSTA București (3-0), CSM Giurgiu (3-0).

Cătălin Georgescu: „Mă așteptam să obținem toate aceste victorii“

Antrenorul fetelor de la CSM Craiova, Cătălin Georgescu, a declarat pentru GdS că se aștepta la un parcus bun al echipei, având în vedere și revenirea celor două sportive ale clubului de la Gloria Buzău. De asemenea, acesta a ținut să mulțumească clubului CSM Craiova pentru sprijin și implicare.

„Am avut șapte victorii din șapte, am terminat pe primul loc. Au fost trei jocuri în care am pierdut un meci, în rest am câștigat cu 3-0. Partidele, să spunem mai dificile, au fost cu echipele care au venit din Superligă, CSM Slatina, Politehnica Iași, dar și CSM Bistrița II. Trebuie să menționez că nu se va mai ține play-off și play-out de această dată, iar promovarea se va face pe baza rezultatelor și punctelor din tur și retur.

Sincer mă așteptam să obținem toate aceste victorii, pentru că am recuperat cele două sportive de la Gloria Buzău. Nici anul trecut ele nu au avut nicio înfrângere în tricoul Buzăului și mă așteptam că acum, venind înapoi, să ne ajute. Ele, chiar și în perioada în care evoluau pentru Buzău, se antrenau la noi în sală, la CSS. Mă bucur foarte mult și mă simt împlinit că aceste fete au crescut la noi, ca junioare și acum își continuă activitatea tot în Craiova. De asemenea, sunt recunoscător clubului CSM, care ne-a sprijinit întotdeauna și a văzut benefică această colaborare dintre CSM și CSS. Consider că locul nostru e în Superligă și acesta este și obiectivul nostru. Apoi, vrem să ne menținem acolo, chiar să fim în prima jumătate a clasamentului“, a spus Cătălin Georgescu.

Returul campionatului este programat la începutul anului viitor.

