VIDEO / Dănuț Pascu: „Sunt mulțumit de rezultate și de jocul echipei!“

Echipa masculină de volei SCM „U“ Craiova și-a adjudecat victoria în această după amiază, în Sala Polivalentă, în fața Universității Cluj. A fost 3-1 (25-15, 22-25, 25-18, 26-24) pentru olteni în partida ce a contat pentru turneul doi din Divizia A1.

„Felicit băieții pentru victorie!“

Antrenorul Craiovei, Dănuț Pascu, s-a declarat mulțumit de evoluția elevilor săi de până acum, chiar dacă împotriva clujenilor au fost și câteva momente mai slabe.

„În fine, până la urmă este o victorie de 3 puncte. Este adevărat că noi am jucat foarte bine în primul set, după care am desconsiderat puțin adversarul, lucru de care i-am avertizat pe jucători înainte. Trebuie să remarc faptul că finalul setului 3 și finalul setului 4 băieții și-au dat seama că trebuie să fie serioși, au luptat și au câștigat. Jocul acesta a fost total diferit față de cel cu Zalău, când am jucat foarte bine, foarte exact. Astăzi, din cauza relaxării, i-am dat posibilitatea adversarului să vină peste noi, neavând ce pierde. Și de obicei așa se întâmplă în situații de genul acesta…. Felicit băieții pentru victorie! Nu a fost ușor, pentru că suntem cu 4 jucători care până în urmă cu o săptămână au stat 14 zile în izolare. Eu sunt mulțumit de rezultate și de jocul echipei“, a concluzionat Dănuț Pascu.

Dănuț Pascu: „Provocările de abia acum încep“

Tehnicianul lui SCM „U“ Craiova se bucură că echipa sa are trei victorii din tot atâtea meciuri și că ocupă primul loc, dar a subliniat că de acum înainte vine greul.

„Campionatul abia a început. Avem trei victorii, dar să nu uităm că am avut două jocuri acasă și un meci cu o echipă slabă, cea din Brașov. Provocările de abia acum încep. Săptămâna viitoare jucăm la București cu Steaua, care a câștigat cu Dinamo și a pierdut greu cu Galați, o echipă redutabilă, și, bineînțeles, cu Știința București, care nu are ce pierde și se luptă pentru orice minge“, spune Pascu.

„E normal să fie o lipsă de omogenitate“

Dănuț Pascu a admis că în momentul de față se simte lipsa omogenității la echipă, dar nu-și face probleme.

„E normal să fie o lipsă de omogenitate, pentru că am făcut doar patru jocuri de verificare și acelea chinuit. Startul campionatului trebuia să fie mult mai devreme și a fost amânat. Toată pregătirea a trebuit să o reconstruiesc, să facem o replanificare. La urma urmei, toate echipele joacă în aceleași condiții“, a explicat Pascu.

„În curând echipele se vor pune pe picioare“

Dănuț Pascu este de părere că pandemia de Covid va influența mersul lucrurilor, dar nu într-un mod evident:

„În mod sigur, unele puncte pierdute de unele echipe vor influența rezultatul final. Eu zic că în curând echipele se vor pune pe picioare, pentru că cei care au fost pozitivi la Covid au această marjă de 90 de zile în care nu mai sunt purtători și nu mai este nevoie să mai facă teste. De acum înainte, echipele care au avut jucători cu Covid, până la sfârșitul acestui tur, vor avea toți jucătorii apți“.

