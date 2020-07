SCM Craiova merge pe continuitate. Încă trei voleibaliste rămân în Bănie

După ce săptămâna trecută oficialii secției feminine de volei SCM Craiova au anunțat prelungirea contractului Ramonei Marciu, astăzi conducerea a ajuns la un acord cu trei sportive pentru a rămâne la echipă. Mihaela Truţă, Bianca Chifu şi Alexandra Brabete vor continua în Bănie și în sezonul 2020/2021.

Tehnicianul formației oltene, Lucian Zlotea, a vorbit despre cele trei sportive care tocmai și-au reînnoit contractul. Totodată, acesta a punctat și faptul că în acest sezon la Craiova se dorește o performanță mult mai mare decât în sezonul precedent.

„După cum vă spuneam, am vrut să oferim continuitate proiectului nostru. Pentru a face acest lucru era necesar să păstram un nucleu de jucătoare de anul trecut. Jucătoare care au confirmat că se pot adapta condițiilor pe care le aveam la echipă, sau cerințelor pe care le are clubul și antrenorul în conditiile date. De asemenea, ca în fiecare an, noi ne propunem mai mult decât în sezonul precedent și atunci cresc și cerințele. Deci, cu cine s-a putut confirma 100% că putem colabora, am prelungit acordurile. După ce am semnat cu Ramona Marciu, azi am reusit să „parafăm” continuarea și cu alte 3 dintre fetele noastre, Mihaela Truță, Bianca Chifu și Alexandra Brabete”, a spus Lucian Zlotea pentru site-ul oficial al SCM Craiova.

„Sunt sigur că fetele nu mă vor dezamăgi”

Pentru Miki am insistat datorită experienței ei ca jucătoare, ea aducând un plus de valoare de fiecare dată cand a intrat în teren. De asemenea, ma astept să mă ajute inclusiv „pe bancă”, lucru pe care l-am discutat și l-am convenit împreună. Bianca și Alexandra sunt o parte din fetele tinere pe care le avem în Craiova și care au demonstrat că au calități necesare pentru a crește în valoare. Pot spune că ele două, si ar mai fi încă un nume care încă nu este confirmat, au fost pariul meu în cadrul acestei echipe. Sunt sigur că nu mă vor dezamăgi. Totodată, din lotul de anul trecut s-a mai discutat cu o parte din fete și avem acordul de principiu. Mai sunt și alte negocieri pe care le avem cu câteva jucătoare noi. Vom anunța în momentul în care toate datele sunt puse la punct”, a adăugat tehnicianul echipei.

Mihaela Truță: Sper ca experiența mea să fie un atu pentru echipă

Una dintre cele mai experimentate jucătoare din tabăra Craiovei, Mihaela Truță, a hotărât că viitorul ei pe plan profesional va fi tot în Bănie. Aceasta a explicat ce a motivat-o să rămână încă un sezon la Craiova.

„Continuăm proiectul pe care l-am început, însă sperăm un an competițional mai bun decât cel anterior. Luci mi-a expus datele problemei, ce așteptări are de la mine și ce mutări vrea să facă. Am decis că vreau să continui alături de el și de fete. Îmi doresc să reușim să punem toate lucrurile cap la cap și să continuăm ascensiunea acestei echipe. Sper ca experiența mea să fie un atu pentru echipă”, a spus Mihaela Truță.

Bianca Chifu și Alexandra Brabete vor să evolueze în Bănie

Chiar dacă nu au foarte multe meciuri în spate, antrenorul Lucian Zlotea are încredere în cele două voleibaliste. Ele vor petrece încă un an în Bănie și speră să ajute echipa cât de mult posibil.

Foto: SCM Craiova

„Mă bucur că mi se acordă încredere și am ales să continui această experiență alături de echipa din Craiova. Pentru mine sezonul trecut a fost unul destul de greu. A trebuit să mă adaptez situației, deoarece eu eram una dintre cele de vârstă mai mică, iar prin faptul că am prins multe jocuri în teren am simțit cumva o presiune de a nu greși și a nu încurca jocul fetelor. Însă, după acest sezon cred că am prins putin curaj. Fetele m-au primit bine în sânul echipei și îmi doresc să pot să le ofer un joc cu mai multă siguranță și fără emoții din partea mea”, a punctat Bianca Chifu.

Foto: Tibi Cocora

„Vreau să mulțumesc conducerii clubului pentru că mi s-a oferit ocazia să continui la această echipă și pentru încrederea acordată. Am înțeles că vor fi și câteva schimbări și că anul acesta vom încerca să depășim rezultatele din anii trecuti. Sunt convinsă că prin muncă și ambitie vom reuși acest lucru. Pot spune că tocmai o astfel de provocare m-a facut să continui aici. Cred că la Craiova pot evolua pe plan sportiv, antrenându-mă și jucând alături de niște fete cu experiență și calitate”, a declarat Alexandra Brabete.

