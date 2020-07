Începe treaba la SCM Craiova. Ramona Marciu continuă în Bănie

Conducerea SCM Craiova a ajuns astăzi la un acord cu voleibalista Ramona Marciu. Aceasta va evolua şi în sezonul 2020/2021 la echipa de volei feminin din Bănie.

„Am venit anul trecut cu inima deschisă , mi-a plăcut proiectul pe care mi l-a propus SCM Craiova şi am decis să continui aici şi anul acesta. Vreau să îmi aduc aportul în construcţia acestui proiect. Pentru mine, Craiova înseamnă acasă şi vreau să ajut echipa să redevină ceea ce a fost”, a declarat Ramona Marciu pentru site-ul oficial al Craiovei.

„Suntem în discuţii cu mai multe jucătoare de valoare”

Antrenorul echipei feminine de volei SCM Craiova, Lucian Zlotea, s-a arătat mulţumit de prima „reuşită” a clubului, şi anume semnarea unui nou contract cu sportiva Ramona Marciu. De asemenea, Lucian a mărturisit că îşi doreşte ca echipa să fie mult mai puternică în acest sezon şi de aceea se va încerca aducerea unor jucătoare cu mai multă experienţă.

„Ne dorim continuarea proiectului din anii trecuţi. În fiecare an am adus un plus de valoare şi astfel au apărut şi rezultatele. Prin sprijinul Primăriei şi al clubului şi încrederea acordată ne dorim să facem încă un pas. Prima etapă era confirmarea jucătoarelor pe care le avem deja la echipă şi pe care ne putem baza că pot aduce un plus acestui proiect. Un exemplu important este Ramona şi îi mulţumesc personal pentru încrederea pe care ne-o acordă. În altă ordine de idei, suntem în discuţii cu mai multe jucătoare de valoare, care au avut tangenţe cu loturile naţionale sau care sunt de mare perspectivă, inclusiv cu jucătoare tinere din Divizia A1, care poate nu au prins multe minute la nivelul dorit. Sperăm să reuşim să întărim echipa anul acesta şi să reuşim să convingem câteva jucătoare de valoare să se alăture proiectului nostru”, a spus tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea.

