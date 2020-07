Haltere / Un sportiv din lotul de juniori al României, testat pozitiv

Un halterofil din lotul de juniori-tineret al României a fost depistat pozitiv cu COVID-19 şi se află în prezent internat la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Matei Balş, informează secretarul general al Federaţiei Române de Haltere (FRH), Alexandru Pădure.

„Un sportiv din lotul naţional de juniori şi tineret a fost testat pozitiv. Luni au fost făcute testele şi tot luni au venit rezultatele. Odată primit rezultatul la teste am anunţat imediat autorităţile statului şi împreună cu administratorii complexului de la Hotel Sport am luat toate măsurile ce se impuneau. Am urmărit cu stricteţe instrucţiunile Direcţiei de Sănătate Publică (DSP), cu izolare, autoizolare şi toate celelalte lucruri. Acum este în derulare o anchetă epidemiologică. Sportivul în cauză este internat de ieri la Spitalul Matei Balş, chiar am discutat cu el în dimineaţa asta. Se simte foarte bine, are un tonus excelent. I s-au făcut şi azi verificările de rutină şi nu sunt anomalii. Îi doresc multă sănătate şi să treacă cu bine peste perioada asta”, a spus Pădure.

„El este asimptomatic, pentru că i s-a făcut tot protocolul cu temperatura şi restul testelor şi nu a prezentat nici cel mai mic simptom. Aşa că pentru motive de siguranţă am extins un pic lista… iar o parte din lot se află pentru o perioadă în carantinare. Unii sunt într-o structură, alţii sunt la domiciliu, Direcţia de Sănătate Publică a stabilit cine a avut contact, cine nu… noi am pus la dispoziţie toate informaţiile, toate documentele, toate contactele. Ne dorim să repetăm testarea în perioada următoare, aşa cum va decide DSP, pentru că ne dorim să fie relevante rezultatele”, a adăugat oficialul.

Un singur caz de covid la loturi

Alexandru Pădure a menţionat că niciun alt component al lotului de juniori-tineret nu prezintă simptome de coronavirus.

„Niciunul dintre ceilalţi sportivi din lot sau membri ai staff-ului nu prezintă în acest moment niciun simptom, dar vrem să fie toată lumea în siguranţă. Lotul naţional de seniori este la Snagov în cantonament, acolo nu am avut niciun fel de probleme, iar procedura a fost similară. Am îndeplinit toate măsurile de distanţare, de monitorizare, de triaj epidemiologic şi aşa mai departe”, a mai spus Pădure.

Halterofilul de la lotul naţional de juniori-tineret ridică la şase numărul cazurilor de COVID-19 din sportul românesc, după cele 5 de la fotbal.

