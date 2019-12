Căpitanul echipei masculine de volei SCM „U“ Craiova, Laurențiu Lică, s-a arătat dezamăgit la finalul meciului din această seară cu Unirea Dej, pierdut cu 3-1. „Lolo“ a recunoscut că echipa din Bănie a jucat slab, că el și colegii săi au greșit mult și au fost prea nervoși.

„A fost o înfrângere usturătoare pentru noi. Știam că Dejul este o echipă care se bate pentru orice minge, știam că a pus probleme și echipelor mari, dar cred că atitudinea noastră lasă de dorit. Bineînțeles că aici mă includ și pe mine. Nu am reușit să ieșim din pasa asta… Am început relativ timorați, nu înțeleg, fără chef de joc și din păcate nu am reușit să ieșim din pasa asta până la final. Este o înfrângere pe care o resimțim din plin. Sunt și greșeli de arbitraj, dar când joci slab atunci ai impresia că toată lumea e împotriva ta. Eu cred că sunt greșeli normale. Înfrângerea asta ne afectează moralul, mai ales că ne așteaptă o perioadă foarte grea. În economia campionatului nu cred că o să conteze foarte mult, pentru că drumul este lung, dar s-ar putea să ajungem la un moment dat când o să ne pară rău de pierderea acestor puncte. Ei și-au făcut jocul, nu cred că au ieșit din tipare. Una peste alta, trebuie să strângem rândurile, pentru că sunt extrem de dezamăgit“, a declarat Laurențiu Lică, pentru GdS.

Divizia A1, etapa 8

Celelalte rezultate înregistrate astăzi, în etapa 8 a Diviziei A1: Arcada Galați – ACSVM Zalău 3-1 (25-21, 25-22, 19-25, 25-18), CSU UV Timișoara – CS „U“ Cluj 0-3 (26-28, 28-25, 20-25), CSM Câmpia Turzii – Dinamo București 0-3 (24-26, 11-25, 14-25). Ultimul meci al rundei, Gloria Buzău – Știința Baia Mare, se dispută duminică, de la ora 17.00.

Clasament:

1.Arcada Galați 21 puncte (setaveraj 21-7)

2.Dinamo București 20 (21-5)

3.ACSVM Zalău 18 (19-9)

4.SCM „U“ Craiova 17 (19-8)

5.Gloria Buzău 13 (15-11)

6.Unirea Dej 13 (17-15)

7.Știința Baia Mare 6 (9-17)

8.CS „U“ Cluj 5 (8-20)

9.CSU UV Timișoara 3 (4-21)

10.CSM Câmpia Turzii 1 (4-24)

Etapa viitoare:

Sâmbătă, 14 decembrie – ora 13.30: Dinamo București – Gloria Buzău (TVR 3), ora 17.00: CS „U“ Cluj – CSM Câmpia Turzii, Unirea Dej – CSU UV Timișoara.

Duminică, 15 decembrie – ora 17.00: ACSVM Zalău – SCM „U“ Craiova.

Luni, 23 decembrie – ora 13.00: Știința Baia Mare – Arcada Galați (se joacă la Galați).

