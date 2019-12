Volei (f) / Voleibalistele se întorc cu un punct din Crișana

Echipa feminină de volei SCM „U” Craiova s-a întors cu un punct din deplasarea de la Oradea. Trupa lui Lucian Zlotea a condus în două rânduri pe tabelă, 0-1 și 1-2, dar în cele din urmă formația din Crișana s-a impus cu scorul de 3-2. Partida a contat pentru etapa a 7-a din Divizia A2 Vest.

SCM „U” Craiova: Constantinescu, Truță, Mănuc, Zlotea, Brabete, Marciu Chifu, Șuțan, Andreescu, Matei, Rizan, Pîrvan.

Antrenorul Craiovei, Lucian Zlotea, a concluzionat jocul de la Oradea la finalul întâlnirii. De asemenea, acesta a anunțat și de câte puncte mai are nevoie echipa sa pentru a se califica direct la turneul semifinal.

„Diferența s-a făcut din cauza erorilor la primirea din serviciu”

„A fost un meci foarte disputat, exact cum ne așteptam. Spre deosebire de meciul din tur de la Craiova, unde am câștigat cu 3-0, echipa din Oradea a revenit în formație completă și asta s-a simțit. În primul meci au lipsit câteva jucătoare dintre care una era de bază. Meciul în sine a fost unul frumos și disputat, cu multe faze de joc spectaculoase și răsturnări de scor. Am avut pe parcursul meciului un blocaj foarte bun, serviciul la fel, deși în ultimele două seturi am scăzut eficiența acestuia. Din păcate nu am reușit să ne adaptăm tactic la anumite situații de joc. În setul final diferența s-a făcut din cauza erorilor la primirea din serviciu de partea noastră”, a declarat Lucian Zlotea.

„Nu știu dacă putem spune că am pierdut două puncte sau am câștigat un punct, pentru că echipa gazdă a jucat foarte bine. La felul cum s-au bătut pentru fiecare punct, meritau să câștige. Cred ca e un rezultat corect până la urmă. Mai avem 3 etape de disputat. Nu am făcut încă niște calcule exacte, dar știu că o victorie de trei puncte astăzi ne asigura locul doi în grupă, pentru accesul direct la turneul semifinal. Acum, probabil va trebui să câștigăm patru puncte din următoarele trei partide pentru a fi siguri de locul 2. Sperăm ca săptămâna viitoare, pe 14 decembrie, când vom juca acasă cu Timișoara, să obținem trei puncte și să ne apropiem de obiectiv”, a mai spus tehnicianul Craiovei.

Pentru formația olteană urmează meciul cu Politehnica Timișoara. Duelul este programat sâmbăta viitoare, în Sala „Ion Constantinescu”, din Craiova.

