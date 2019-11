Voleibalistele Craiovei, de neoprit. Victorie în trei seturi la Timișoara

Echipa feminiă de volei SCM „U” Craiova continuă să impresioneze în acest start de sezon al Diviziei A2 Vest. După victoriile cu 3-0 din primele două runde, cu Sighetul Marmației și CSM Oradea, a venit si al treilea succes convingător al grupării din Bănie. Elevele lui Lucian Zlotea au trecut de Politehnica Timișoara cu același scor, 3-0 (25-23, 25-23, 25-19) și au acumulat maximum de puncte după primele trei runde.

Pentru SCM „U” Craiova va urma tot o deplasare. CSU Medicina Tîrgu Mureș va fi adversarul oltencelor din etapa a 4-a.

„Important este că am obţinut victoria în minimum de seturi”

Tehnicianul grupării din Bănie, Lucian Zlotea s-a arătat mulţumit de victoria echipei sale de la Timişoara. De asemenea, acesta consideră că următoarele partide se pot câştiga doar dacă nu se vor mai face greşeli individuale.

„A fost un meci dificil, deşi am câştigat cu 3-0. Din păcate, au fost foarte multe greşeli din partea noastră, pe tot parcursul meciului, însă de fiecare dată am reuşit să facem diferenţa pe finalul setului. Important este că am obţinut victoria în minimum de seturi. Urmează două partide dificile, poate cele mai grele din acest început de campionat. Primul la Tîrgu Mureş, săptămâna viitoare, următorul cu Turda acasă, peste două săptămâni. Îmi propun să le câştigăm pe amândouă, însă sunt conştient că sunt echipe de valoarea noastră. Dacă nu vom reuşi să eliminăm o parte din greşelile individuale, ne va fi foarte greu să câştigăm. Sper să prindem o zi bună la Tîrgu Mureş, să ne facem jocul şi să ne menţinem moralul bun pe care l-am căpătat după aceste trei etape”, a declarat tehnicianul Craiovei, Lucian Zlotea.

„Mai avem de lucrat la capitoul serviciu-preluare şi la omogenizarea echipei”

Jucătoarea Craiovei, Mihaela Truţă, a vorbit la finalul partidei din Banat despre succesul obţinut de echipa sa. Totodată, aceasta a dezvăluit şi ce mai au de pus la punct pentru a le uşura munca la fiecare meci.

„Se pare că a fost un meci disputat dacă privim scorul pe seturi. Din păcate, greşelile noastre personale şi-au spus cuvântul. Mai avem de lucrat la capitoul serviciu-preluare şi la omogenizarea echipei. A fost o victorie muncită şi meritată. Următoare etapă va fi tot în deplasare, la Tîrgu Mureş. Vom întâlni o echipă pregătită şi bine pusă în teren, dar mergem încrezătoare şi sperăm să învingem”, a spus jucătoarea Craiovei, Mihaela Truţă.

Articol scris de Tibi Cocora

