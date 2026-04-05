Echipa României de BJK Cup, pregătită de o grupă complicată: „E un tur de forță!“

Echipa de BJK Cup a României va disputa între 7 și 11 aprilie trei întâlniri în cadrul competiției pe echipe, grupa I, zona Europa/Africa, contra Franței, Letoniei și Norvegiei. Căpitanul nejucător, Alexandra Dulgheru, antrenoarea Alina Tecșor și două dintre jucătoare, Ruxandra Bertea și Federica Oana, au vorbit despre provocarea acestor dispute.

Întâlnirile cu Franța, Letonia și Norvegia vor avea loc în cadrul grupei C, zona Europa-Africa, Grupa valorică I a BJK Cup. În total, sunt șapte asemenea grupe, patru în această parte georgrafică, alte două în Americi și una în Asia-Oceania. Câștigătoarele din fiecare serie vor disputa un playoff-ul de promovare, întâi A1 cu D1 și B1 cu C1 (pe 10 aprilie), apoi învinsele dintre acele dueluri vor juca între ele pentru ultimul loc rămas pe 11 aprilie.

Vor fi și playoff-uri de retrogradare, A3 cu D4 și B3 cu C4 pe 10 aprilie și A4 cu B3, respectiv B4 cu C3 pe 11. Echipele de pe locurile 2 vor avea meciuri de poziționare, A2 cu D2 și B2 cu C2.

Alexandra Dulgheru: „Sunt bucuroasă să fiu din nou căpitan!“

„Vom avea o săptămână foarte grea, o săptămână în care vom juca aproape în fiecare zi. Sperăm că jucăm pentru a ne califica, dar de asemenea suntem conștienți de valoarea celorlalte echipe și vom lua pas cu pas fiecare meci și cu siguranță ne vom strădui să avem cele mai bune rezultate pe care le putem avea de la această ediție”, a declarat Alina Tecșor, antrenoarea echipei.

A urmat la interviu căpitanul nejucător Alexandra Dulgheru, aflată pentru a doua oară în această postură, după playoff-ul de toamna trecută, de la Gorzow (Polonia). Atunci, echipa tricoloră a învins Noua Zeelandă și a pierdut în fața Poloniei conduse de Iga Swiatek, retrogradând în Grupa I.

„Sunt foarte bucuroasă să fiu din nou căpitan. Am fost foarte bucuroasă la ediția trecută, pentru prima oară în această postură m-am simțit ca o jucătoare, practic, cu ceva mai multe emoții pe margine. Și sunt chiar bucuroasă că avem două reprezentante noi, pe Anamaria Federica Oana și pe Carmen Herea, care vine din America. De fapt, avem trei fete care vin din America, de aceea nu sunt aici și ne întâlnim direct acolo, în Portugalia“, a spus Alexandra, citată de Gsp.

Nu le place deloc grupa

Dulgheru a subliniat, apoi, că este o grupă dificilă și a reamintit că România nu s-a mai aflat în această fază a competiției din 2013. „Nu ne place această grupă, dar nu avem ce face. Ne adaptăm, pentru că asta înseamnă tennisul și sportul în general, o continuă adaptare”.

Ea crede că, dacă reușești să treci de această fază, meciurile „sunt oarecum mai ușoare”.

„E un tur de forță, dar luăm această provocare cu bucurie, cu multă dorință. Și sunt sigură că aceste fete tinere vin cu această energie nouă. Și pentru ele e foarte bine să prindă experiență. Și e bine că încep la acest nivel, de unde am început și noi, practic. Și ușor, ușor, satisfacția cea mai mare e atunci când treci de acești pași și ajungi, cum au ajuns și celelalte fete, să aducă echipa până în Grupa Mondială”, a concluzionat Alexandra.

Dulgheru, despre abenţa unor jucătoare de la naţională: „Prioritatea lor s-a schimbat“

Alexandra a explicat din nou cum s-a făcut selecția, jucătoarele cel mai bine clasate în ierarhia mondială alegând să prioritizeze în această perioadă turneele individuale.

„Noi avem întotdeauna un criteriu după care alegem jucătoarele. În primul rând poziția în clasament, apoi forma jucătoarelor în acea perioadă. Și disponibilitatea lor până la urmă. Pentru că evident că am vorbit cu Jacqueline și cu Gabi prima oară.

Ele și-au dat tot interesul în anii trecuți și au dus echipa până în faza finală, dar în viața fiecărei jucătoare vine acest moment când te gândești: «OK, ce vreau să fac acum, care este prioritatea mea?» Și deocamdată prioritatea lor s-a schimbat și vor să concentreze mai mult pe turnerele lor individuale și or să revină la un moment dat la echipă și respectăm decizia”, a relatat Dulgheru.

