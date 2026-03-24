Jessica Pegula, „nucă“ tare pentru Jaqueline Cristian la Miami

Jaqueline Cristian a fost învinsă de americanca Jessica Pegula, numărul cinci mondial, cu 6-4, 6-1, luni, în optimile de finală ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari. Cristian (27 ani, 36 WTA), care a atins în Florida în premieră această fază la un turneu WTA 1.000, s-a înclinat după 68 de minute de joc.

Românca nu și-a creat nicio șansă de break în acest meci, în care a avut 4 ași și 3 duble greșeli, în timp ce Pegula (32 ani) a reușit 6 ași și a fructificat 4 din cele 13 mingi de break.

Singurul meci direct dintre cele două se disputase în 2023, în primul tur la Australian Open, americanca impunându-se categoric, cu 6-0, 6-1.

Jaqueline Cristian rămâne cu un cec de 105.720 de dolari și 120 de puncte WTA.

Laude peste laude pentru Jaqueline Cristian

La finalul jocului, Jessica Pegula a lăudat-o pe Jaqueline Cristian.

„Ea servește foarte bine, are un forehand dificil de gestionat. Uneori am vrut să trimit în acea parte, dar nu foarte des pentru că simțeam că ea devine periculoasă. Are un tenis în forță și îmi dau seama de ce poate pune multe probleme atunci când joacă bine”, a afirmat tenismena de 32 de ani, citată de digisport.ro.

Pentru Jaqueline Cristian performanța de la Miami Open a reprezentat prima calificare a carierei în optimile de finală ale unui turneu WTA 1000.

