Gabriela Ruse, eșec în trei seturi în primul tur de la Austin

De Tiberiu Cocora

Gabriela Ruse a fost învinsă de spaniola Paula Badosa, cu 2-6, 6-2, 7-5, marți, în prima rundă a turneului WTA 125 de la Austin (Texas), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari.

Ruse (28 ani, 74 WTA) s-a înclinat după două ore și 23 de minute, deși a condus cu 5-3 în setul decisiv, dar a pierdut ultimele patru ghemuri.

Românca a reușit 3 ași, dar a comis 7 duble greșeli, în timp ce Badosa (28 ani, 106 WTA) a 4 ași și 10 duble greșeli. Iberica și-a creat 16 șanse de break, din care a fructificat 6, procentajul Gabrielei Ruse fiind mult mai bun (5/8).

Ruse rămâne cu o singură victorie în patru meciuri cu Badosa, reușită în primul tur la Dubai, în 2022, cu 6-3, 5-7, 6-4. Badosa s-a mai impus turul al treilea la US Open în 2024, cu 4-6, 6-1, 7-6 (10/8), și anul trecut în turul secund la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-4.

Gabriela Ruse s-a ales cu un cec de 1.250 de dolari și un punct WTA.

Badosa va juca în optimi cu neozeelandeza Lulu Sun, care a eliminat-o pe principala favorită, americanca Emma Navarro, cu 6-4, 6-4.

