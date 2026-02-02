Irina Bara, în sferturile probei de dublu de la Transylvania Open

Perechea româno-georgiană Irina Bara/Ekaterine Gorgodze s-a calificat, duminică, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari și găzduit de BTarena din Cluj-Napoca.

Bara și Gorgodze, campioanele primei ediții, din 2021, s-au impus, duminică, în fața cehoaicelor Aneta Kucmova/Aneta Laboutova, cu 1-6, 6-2, 10-2, după 67 de minute.

Bara și partenera sa și-au asigurat un cec de 2.620 de dolari și 54 de puncte WTA la dublu, iar în sferturi vor juca împotriva câștigătoarelor din meciul care le opune pe Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Magali Kempen (Belgia), principalele favorite, și pe chinezoaicele Xinyu Wang/Saisai Zheng.

În alt meci de dublu, Miriam Bulgaru și Mara Gae au fost întrecute de cuplul sloveno-francez Veronika Erjavec/Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, cu 6-1, 6-4.

