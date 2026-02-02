-3.3 C
Craiova
luni, 2 februarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăSportTenisIrina Bara, în sferturile probei de dublu de la Transylvania Open

Irina Bara, în sferturile probei de dublu de la Transylvania Open

De Tiberiu Cocora

Perechea româno-georgiană Irina Bara/Ekaterine Gorgodze s-a calificat, duminică, în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 283.347 de dolari și găzduit de BTarena din Cluj-Napoca.

Bara și Gorgodze, campioanele primei ediții, din 2021, s-au impus, duminică, în fața cehoaicelor Aneta Kucmova/Aneta Laboutova, cu 1-6, 6-2, 10-2, după 67 de minute.

Bara și partenera sa și-au asigurat un cec de 2.620 de dolari și 54 de puncte WTA la dublu, iar în sferturi vor juca împotriva câștigătoarelor din meciul care le opune pe Ulrikke Eikeri (Norvegia)/Magali Kempen (Belgia), principalele favorite, și pe chinezoaicele Xinyu Wang/Saisai Zheng.

În alt meci de dublu, Miriam Bulgaru și Mara Gae au fost întrecute de cuplul sloveno-francez Veronika Erjavec/Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, cu 6-1, 6-4.

Citește și: Novak Djokovic se ține de glume: „Sper să ne mai vedem pe teren în următorii 10 ani!“

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA