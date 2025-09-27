Gabriela Ruse nu a reuşit să „citească“ pe Navarro la Beijing

Gabriela Ruse s-a oprit în turul 2 al turneului WTA 1000 de la Beijing, după ce a fost învinsă de Emma Navarro (locul 17 WTA), cu scorul de 3-6, 6-7 (0).

Navarro s-a impus după o partidă de două ore și cinci minute, în care a reușit doi ași și a făcut trei duble greșeli, Ruse comițând patru duble greșeli, fără a izbuti vreun as.

Emma Navarro conduce acum cu 2-0 în întâlnirile directe cu Ruse, confruntarea anterioară fiind cea de anul trecut, din semifinale, la Paris (WTA 125).

Americanca o va avea ca adversară în runda următoare pe învingătoarea din partida care le opune pe rusoaica Liudmila Samsonova (Rusia, 21 WTA, favorită nr. 19) și Lois Boisson (Franța, 41 WTA).

Astfel, România a rămas fără reprezentante pe tabloul de simplu de la Beijing, după ce Sorana Cîrstea a pierdut și ea ieri în turul 2. Sfertfinalistă la China Open în 2017, jucătoarea noastră a fost învinsă clar în turul al doilea la Beijing de către Karolina Muchova, favorita numărul 13 a turneului WTA 1000 din China, scor 6-2, 6-3. În plus, cealaltă româncă de pe tabloul principal, Jaqueline Cristian, a pierdut cu Bouzas Maneiro, scor 4-6, 0-6, încă din primul tur de la Beijing.

Citeşte şi: Jaqueline Cristian, fără șanse în fața Jessicăi Bouzas, la Beijing





