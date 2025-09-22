Italia și-a apărat titlul la Billie Jean King Cup! Paolini şi Cocciaretto, de netrecut în finală

Jasmine Paolini (29 de ani, locul 8 WTA) și Elisabetta Cocciaretto (24 de ani, numărul 91 mondial) s-au impus în meciurile cu americancele Jessica Pegula (31 de ani, locul 7 WTA), 6-4, 6-2, respectiv Emma Navarro (24 de ani, locul 18 WTA), 6-4, 6-4, aducând al șaselea trofeu pentru Italia în BJK Cup.

Astfel, în urma succesului, națiunea europeană a ajuns la șase triumfuri în cea mai importantă întrecere feminină pe echipe a tenisului.

Elisabetta Cocciaretto și Jasmine Paolini au câștigat ambele meciurile de simplu, ajutând țara lor să triumfe la Shenzhen și prelungind așteptarea americanelor pentru un nou titlu.

„A fost o săptămână cu adevărat minunată și este întotdeauna uimitor să joci în această competiție. Vreau doar să mulțumesc tuturor, a fost incredibil. A fost foarte greu, anul acesta am jucat împotriva unor echipe uimitoare, care sunt foarte puternice, iar împotriva Statelor Unite nu ne așteptam să câștigăm, așa că suntem foarte fericite pentru această victorie. Nu știu, este și mai special anul acesta decât anul trecut. Este diferit, dar sincer nu mă așteptam la asta”, a spus Paolini.

Cocciaretto a dat startul victoriilor în finala BJK Cup

Mai devreme, în prima partidă a finalei, Elisabetta Cocciaretto s-a asigurat că Italia a început cu dreptul, învingând-o pe numărul 18 mondial Emma Navarro cu 6-4, 6-4, jucătoarea în vârstă de 24 de ani terminând în stil mare, câștigând un schimb uluitor la mingea de meci.

„A fost un meci incredibil pentru mine. Știam că este o jucătoare foarte bună și că trebuie să joc cel mai bun tenis al meu. Sunt foarte fericită de performanța mea și de punctul pe care l-am adus Italiei”, a declarat Cocciaretto, numărul 91 mondial.

Al șaselea triumf la Billie Jean King Cup vine într-o perioadă rodnică pentru Italia. Echipa masculină a câştigat, la rândul ei, ultimele două ediții ale Cupei Davis.

De partea cealaltă, SUA condusă de tripla campioană de Grand Slam Lindsay Davenport a ieșit cu fruntea sus din competiție. Nu mai fuseseră în finală din 2017, dar la ediția actuală au arătat ca o adevărată forță.

