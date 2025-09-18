Jaqueline Cristian nu prea a avut replică pentru Emma Răducanu, la Seul

Jaqueline Cristian a fost învinsă de britanica Emma Răducanu cu scorul de 6-3, 6-4, miercuri, în prima rundă a turneului WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), dotat cu premii totale de 1.064.510 dolari. Răducanu (22 ani, 33 WTA), a opta favorită, s-a impus după două ore de joc, la primul său duel cu Cristian (27 ani, 41 WTA).

Jaqueline Cristian a condus cu 3-1 în primul set, dar a pierdut apoi cinci game-uri la rând. Românca a avut avantaj și în setul secund, 2-0 și 3-1, dar nu a mai luat decât un game până la final (4-6).

Cristian s-a ales cu un cec de 11.300 de dolari și un punct WTA. Răducanu va juca în optimi contra cehoaicei barbora Krejcikova, care a dispus marți de rusoaica Tatiana Prozorova, cu 6-1, 6-2.

Tot miercuri, Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală, după ce a învins-o pe rusoaica Anastasia Zaharova, cu 6-3, 6-1. Cîrstea și-a asigurat un cec de 15.700 de dolari și 60 de puncte WTA.

