Echipa națională feminină de tenis a României, formată din Anca Todoni, Miriam Bulgaru, Georgia Crăciun, Ilinca Amariei și Mara Gae, face parte din Grupa A a calificărilor pentru turneul final al Billie Jean King Cup care va avea loc la Shenzhen.

Calificările se vor disputa la Tokyo, în perioada 11-13 aprilie, iar România ca întâlni Canada (11 aprilie) și Japonia (12 aprilie).

Anca Todoni (83 WTA) a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că împreună cu colegele sale din echipa națională a României va merge în Japonia și va da totul în cele două meciuri din calificările pentru turneul final al Billie Jean King Cup. Ea a menționat că mereu și-a dorit să fie racheta numărul 1 a echipei naționale a României.

„Mă simt foarte fericită și împlinită. De prima oară când am fost convocată mi-am dorit să fiu racheta numărul 1 a echipei României și s-a întâmplat mai repede decât am crezut. Este o perioadă excelentă pentru mine. Mă simt bine, jocul meu merge din ce în ce mai bine și la fel mă simt și fizic. Așa că vom merge în Japonia să dăm tot ce avem mai bun și să ne facem jocul cât de bine putem. Sigur, este tenis și nu știm niciodată ce se poate întâmpla, dar am încredere că putem obține un rezultat frumos“, a spus Anca Todoni.

Miriam Bulgaru: „Voi lupta pentru România!“

Miriam Bulgaru a punctat că este foarte entuziasmată de convocarea primită în premieră.

„Sunt super fericită că în sfârșit pot face parte din această echipă națională de Billie Jean King Cup. De abia aștept să joc. Faptul că a venit momentul să joc primul meci oficial pentru echipa națională mă face să mă simt foarte entuziasmată. Voi lăsa tot pe teren, voi lupta pentru România. S-a creat o energie aparte și prin faptul că am câștigat aici, la București. E o energie specială, mă hrănesc cu ea. Sunt convinsă că ne va da un avânt în carieră și multă experiență“, a precizat Bulgaru.

