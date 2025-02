CSU Craiova şi-a îndeplinit obiectivul din acest sezon, şi anume menţinerea în Superliga masculină de tenis de masă. În weekend-ul tocmai încheiat, mai exact în perioada 15-18 februarie, s-a desfășurat la București (Complex Romsilva) Etapa Retur Superliga Masculin. Elevii lui Vasile Florea s-au descurcat excelent în meciurile decisive, au întrecut Focşaniul şi Constanţa şi şi-au asigurat prezenţa în Superligă şi în sezonul viitor.

Pe lângă cele două rezultate pozitive menţionate, 3-0 cu CSM Constanţa şi 3-0 cu CSM Focşani, oltenii au cedat în celelalte cinci partide: 0-3 cu Steaua Bucureşti, 1-3 cu CS Dumbrăviţa, 0-3 cu Gloria Bistriţa, 1-3 cu Sepsi şi 1-3 cu Odorheiu Secuiesc. La final, alb-albaştrii au încheiat pe locul al 6-lea.

CSU Craiova: Simulescu Daniel, Bogdan Cristian, Traşcu Luca, Mănescu Mihăiță, Tomică Andrei. Antrenor: Florea Vasile.

Vasile Florea: „Pot spune că am jucat şi puţin strategic!“

Vasile Florea, antrenorul grupării craiovene, s-a arătat mulţumit de îndeplinirea obiectivului. Acesta a mărturisit că s-a jucat, cel puţin la un moment dat, strategic, pentru că miza pusă la bătaie era destul de mare.

„Obiectivul nostru e îndeplinit. Puteam încheia chiar şi pe cinci, sâmbătă seară eram în cărţi pentru poziţia a cincea. Am coborât în cele din urmă pe şase, dar obiectivul nostru era să lăsăm cel puţin două echipe sub noi în clasament, ceea ce ne-a şi ieşit. Returul a fost destul de strâns, am ajuns iar toate echipele cu patru victorii în ziua de sâmbătă, doar că noi aveam un plus faţă de restul. Ne-am făcut calculele noastre înainte de startul returului. Pot spune că am jucat şi puţin strategic în anumite momente, pentru că, până la urmă, în asemenea faze ale competiţiei, ne urmărim şi interesul.

Am câştigat câte un set chiar şi cu Odorheiu şi Sepsi, echipele puternice ale ligii. Puteam să mai smulgem câte ceva şi din asemenea partide, am fost aproape. Totuşi, e greu să lupţi cu primele patru, sunt echipe puternice, care se „mişcă“ des pe piaţa de transferuri.

Ce-i drept şi noi am făcut ceva mişcări, dar tot e complicat să te lupţi de la egal la egal cu Steaua, Bistriţa, echipe cu bugete mult peste noi. Emoţii au fost tot timpul. Când am văzut, sâmbătă, că am învins cu 3-0 pe CSM Constanţa, iar Dumbrăviţa a trecut de Focşani, ne-am mai liniştit. Dacă ar fi câştigat Focşaniul am fi intrat iar în calcule la limită, care ţin şi de şansă. Băieţii mei au fost focusaţi şi au luptat pentru fiecare punct. Săptămâna aceasta voi merge la Odorheiu Secuiesc pentru Cupa României U15 şi U19. Îi vom avea participanţi pe Sasha Marinescu şi Carmina Găman“, a declarat Vasile Florea.

