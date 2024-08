JO 2024 (tenis de masă) / Bernie Szocs: „Este o dezamăgire foarte mare!“

Echipa feminină de tenis a României a fost învinsă de India cu scorul de 3-2, luni, în optimile de finală şi a încheiat astfel participarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

Bernadette Szocs, care a pierdut primul ei meci, dar s-a revenșat la al doilea, s-a declarat dezamăgită de această prestație, recunoscând superioritatea indiencelor la această confruntare.

„Din păcate, diferenţa s-a făcut în primele două meciuri. Acolo ne-ar fi trebuit foarte mult unul dintre cele două meciuri, pentru că ştiam că va fi o întâlnire foarte dificilă împotriva lor. De fiecare dată am avut meciuri strânse cu India. Din păcate azi nu ne-a ieşit, au condus cu 2-0 apoi, am încercat să revenim, dar ştiam că ;și dacă ajungem la un 2-2 este dificil pentru că Manika Batra are mai multă experienţă decât Adina. Au mai şi jucat împreună nu de mult timp şi a învins-o, deci are un plus faţă de ea. Nu ar fi trebuit să ajungem acolo, este o dezamăgire foarte mare”, a spus Szocs, citată de as.ro.

Speranţa la o medalie îi ţine „aprinsă“ dragostea pentru sport

Aceasta nu a reușit să-și îndeplinească visul de a cuceri o medalie olimpică la Paris, dar promite că va da totul pentru a se revanșa la Los Angeles, peste 4 ani.

„Sunt tare dezamăgită, nici nu pot exprima în cuvinte. Am foarte multe de învăţat de aici, de la Jocurile Olimpice de la Paris. Mă motivează, am o ambiţie în plus. Chiar nu am niciun regret faţă de ceea ce am făcut la aceste Jocuri. Acum ştiu că trebuie să mă antrenez şi mai mult. Trebuie să acceptăm că am avut noi o zi mai slabă şi ele o zi mai bună. Eu nu voi renunţa însă la visul meu cel mare. Mai am patru ani la dispoziţie şi sunt convinsă că într-o zi va deveni realitate“, a încheiat Szocs.

Eliza Samara: „La echipe erau şansele cele mai mari“

De asemenea, Elizabeta Samara a afirmat că regretă eliminarea, având în vedere că existau şanse bune pentru medalie.

„Noi am încercat la dublu să jucăm cât s-a putut, dar nu am jucat de foarte mult timp împreună. Ce pot să zic, sunt dezamăgită. Pentru că în general, la echipe, sunt şansele cele mai mari. Nouă nu ne-a ieşit astăzi. Nu ne-a ieşit unul din primele două meciuri. Considerăm că am dat totul din noi, dar trebuia să ne iasă un meci acolo sus, ca să putem avem şanse.

Când vii cu un scop, când eşti cap de serie numărul 4, nu vii doar să participi. Pentru asta am luptat trei ani de zile, pentru echipă. Să ajungi cât mai sus individual, să capeţi punctajele individual, să poţi ajunge cap de serie la Jocuri. Noi am sperat că din două meciuri să iasă unul, să pot să intru eu la 1-1. Pentru că la 2-0 se ştia. Eu când am văzut că este scorul 2-0 am încercat să remontez, dar la 2-2 nu poţi spune că eram într-un dezavantaj. Ea este o jucătoare experimentată, foarte bună. Asta a fost“, a punctat şi Samara.

