JO 2024 (tenis de masă) / Romanescu: „Au ieșit la suprafață slăbiciuni nebănuite“

Echipa feminină de tenis de masă a României a părăsit încă din primul tur competiția de la Paris. După rezultate șterse în probele individuale și de dublu mixt, fetele antrenate de Viorel Filimon au fost eliminate şi din proba pe echipe, după un prim meci jucat împotriva reprezentatelor Indiei.

Româncele au pierdut primele două meciuri, dar au reușit să revină la general câștigând următoarele două dueluri. În partida decisivă, Adina Diaconu a pierdut în minimum de seturi împotriva unei adversare mai bine cotate.

Preşedintele FRTM a răbufnit

La câteva ore după acest eșec, președintele Federației Române de Tenis de Masă, Cristinel Romanescu, și-a exprimat, pe de o parte, dezamăgirea pentru ratarea unui obiectiv care părea la îndemână, şi anume calificarea în sferturile de finală. Totodată, el a dat și semnalul pentru strângerea rândurilor.

„Este un moment dificil pentru echipa naționalǎ feminină. După atât de multe triumfuri în competițiile europene de anvergurǎ, dupǎ finale jucate, câștigate sau pierdute, dar de fiecare dată pe podium, după 3 ani în care am alergat împreună, sportivi, antrenori și federație, după acumularea de puncte pentru a ne califica de pe o poziție privilegiată (locul 4 mondial) la JO Paris, iatǎ-ne azi în fața unui eșec care ne afectează pe toți deopotrivă.

Nu găsim scuze pentru meciul cu India, din înfrângeri ar trebui sǎ învățăm… dar nu aici era momentul. La JO, sportivii ar fi trebuit sa fie pregătiți pentru ce este mai greu și sa găsească resurse în timp real. Sunt surprins de faptul că nu a funcționat acest principiu și că au ieșit la suprafață mai degrabă slăbiciuni nebănuite. Nu e loc de speculații, suntem o echipǎ și nu putem șterge cu buretele un trecut recent care ne aparține. Suntem o echipǎ la bine și la greu și vom găsi resursele pentru a repara ce pare acum de neconceput”, a spus Cristinel Romanescu.

Totodată, într-o discuție cu apropiații aflați la meci, președintele Cristinel Romanescu a atacat-o dur pe Bernadette Szocs: „E inadmisibil. Numărul 1 al nostru nu și-a făcut treaba!”.

Antrenorul a anunţat că părăseşte echipa naţională

Antrenorul echipei naționale a României a fost extrem de nemulțumit de prestația elevelor sale din meciul cu India. Acesta a avut o declarație dură, prin care și-a anunțat intenția de a pleca de la echipa națională.

„Pentru mine a fost ultima competiţie ca antrenor. Dacă federaţia vrea să rămân să mai ajut, bine, dar îmi ajunge. Sper ca antrenorii care vor veni să facă mai mult decât am făcut eu. Prea repede am dat cu piciorul şansei pe care am avut-o acum, la această ediţie. Am mers pe ideea că Bernie poate să scoată două meciuri și că Samara, ori dublul, vor scoate meciul. Am încercat să facem tot posibilul. Îmi asum formația. Bernie nu putea să joace meciuri. Cei care joacă dublu au voie să joace un singur meci.

Nu are rost să dau eu vina pe una sau pe alta. Cert este că au fost mai precise, au punctat foarte mult. Le-am zis că tot timpul le dau în forhand indiencelor și că va veni mai puternică mingea. Venea mereu mingea pe forhand. Am avut o mare șansă, având în vedere că Germania are accidentați. India va progresa lejer în semifinale. Îmi pare rău. Am încercat să fac orice. Inclusiv la individual am lăsat antrenorii, Federația a încercat să facă totul. Zic eu, că nu puteam să facem mai mult. Doar ca fetele să joac”, a punctat Viorel Filimon.

Vina e pasată, subtil, către sportive

Acesta a lăsat de înțeles că sportivele sale nu au respectat indicațiile.

„Am zis să nu ajungem la 2-2 că este rău. S-a mers pe ideea să își scoată fiecare meciul. Nici la dublu nu a mers suficient de bine. Dacă e să aruncăm vina pe cineva, mi-o asum eu. Important e ca sportivii să învețe ceva și ca în competițiile viitoare să-și arate valoare.Încă o dată, paleta o țin sportivii în mână. Chiar dacă îi zice antrenorul să facă ceva și nu face. Poate să vina și mama antrenorului dacă sportivul nu poate să răspundă la ce trebuie să facă”, a spus Filimon, citat de digisport.ro.

