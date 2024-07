Radu Drăguşin: „Ieşim cu capul sus, conştienţi că puteam să dăm mai multe României!“

Fundaşul Radu Drăguşin consideră că naţionala României a părăsit EURO 2024 cu capul sus, afirmând după înfrângerea cu Olanda că adversarii de marţi pot câştiga cu uşurinţă această ediţie a Campionatului European.

„Sunt convins că toţi am lăsat ce am avut mai bun pe teren. Olanda a fost cea care a dominat jocul, a fost echipa mai bună. E echipa care poate câştiga acest European cu uşurinţă. Ieşim cu capul sus, conştienţi că puteam să dăm mai multe României şi să aducem mai multe rezultate ţării noastre. Mie mereu îmi place să cred că se putea mai mult, niciodată nu pot fi mulţumit. Dacă eşti mulţumit, se instalează o stare de automulţumire şi nu mai poţi să creşti. Sunt sigur că avem o bază pe care am construit-o şi pe care putem crea foarte multe performanţe şi victorii“, a spus Drăguşin, la Pro Arena.

Drăguşin a mulţumit suporterilor români pentru susţinerea arătată în timpul Campionatului European.

„Am o recunoştinţă pentru suporteri, pentru susţinerea pe care am simţit-o zilele astea, nu am simţit niciodată în viaţa mea. Cu siguranţă voi avea multe de învăţat de aici. Afecţiunea şi aprecierea publicului este una de nedescris şi pe calea asta vreau să le mulţumesc din tot sufletul şi să ştie că tot ce am făcut am făcut pentru ei, cu toată inima”.

Burcă: „Acest turneu trebuie să fie doar un început“

De asemenea, intervievat a fost şi Andrei Burcă. Acesta consideră că turneul din Germania trebuie să fie doar un început pentru naţională.

„A fost o seară tristă pentru noi, le mulţumim fanilor pentru că au fost senzaţionali pe durata întregului turneu. Suntem dezamăgiţi. Mă încearcă multe sentimente acum, pentru că ne-am dorit foarte mult de la această partidă. Într-adevăr, ăsta e nivelul. Am fost între primele 16 echipe ale Europei, am terminat grupa pe primul loc şi ne-am bătut de la egal la egal cu toată lumea. Acest turneu trebuie să fie doar un început, să învăţăm, să acumulăm experienţă, să progresăm să nu mai mergem doar din 8 în 8 ani la turnee finale.

Ne bucurăm că am reuşit să ieşim din grupă de pe primul loc, iar azi am încercat să trecem mai departe. Cred că am început bine, primele 15 minute, chiar am jucat bine, însă a venit acel gol al lor. La prima lor ocazie a venit golul şi ne-am destabilizat puţin, iar ei au prins şi mai multă încredere. Am încercat cât am putut să revenim, însă ei au jucători de foarte mare calitate, iar pe final au venit şi celelalte două goluri, când noi ne-am deschis foarte mult. Le mulţumim suporterilor, ei au fost motivul pentru care noi am intrat mereu pe teren şi am dat totul. Au fost în spatele nostru, au fost primul jucător. Când îi avem lângă noi putem face lucruri măreţe“, a spus şi Burcă.

Citeşte şi: Nicolae Stanciu: „Sunt mândru de colegii mei, dar şi de faptul că sunt român!“