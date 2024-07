Nicolae Stanciu: „Sunt mândru de colegii mei, dar şi de faptul că sunt român!“

Căpitanul naţionalei României, Nicolae Stanciu, a afirmat, marţi, la finalul partidei cu Olanda, pierdută cu scorul de 0-3, că este mândru de toţi colegii săi pentru prestaţia de la EURO 2024.

„E greu, toată lumea îşi dorea să ajungem mai departe, să ne continuăm drumul, să ajungem în sferturi. Multe nu cred că ar fi de zis, cred că am început bine primele 15-20 de minute, după care a picat acel gol şi în mare ei au controlat jocul. Iar ultimele două goluri au venit aşa… era normal să lăsăm acele spaţii, trebuia să facem tot ce depinde de noi, nu mai conta dacă era 2-0 sau 3-0. Olanda e o echipă puternică, cu jucători buni, chiar dacă nu au început foarte bine acest EURO. Dar, în general, echipele de acest gen îşi pot reveni sau în fazele eliminatorii pot juca mai bine.

„Jos pălăria tuturor românilor!“

Sunt mândru de colegii mei, dar şi de faptul că sunt român. Pentru că ieşim după fiecare meci fără regrete, lăsăm totul acolo pe teren, pentru ca la final să ne putem privi în ochi şi să ne strângem mâinile. Astăzi am strâns mâna adversarilor, pentru că au fost mai buni şi meritau să câştige. Noi ne-am privit în ochi în vestiar, pentru că ştim că la acest EURO fiecare a făcut ceea ce a deprins de el pentru a ajuta echipa să aibă rezultate. Cred eu că am făcut o treabă bună, au trecut 24 de ani de când nu am mai ieşit dintr-o grupă la un turneu final.

Vreau să le mulţumesc tuturor românilor, chiar sunt numărul unu la ce au putut să facă de când am aterizat în Germania. Jos pălăria pentru ei, pentru cei care au venit în Germania, pentru oamenii care ne-au privit de acasă. Le-am primit mesajele, sper să fie mândri de noi, pentru că jucăm pentru ei“, a spus Nicolae Stanciu.

Drăguş: „E clar că ne doare, dar atât am putut!“

Atacantul României, Denis Drăguş, regretă că echipa nu a putut face mai mult, dar menţionează că a dat totul la acest turneu final.

„E clar că ne doare, ne-am dorit foarte mult să mergem mai departe, să jucăm cât mai mult, să ne bucurăm cât mai mult de aceste sentimente, de aceşti români minunaţi, care ne-au susţinut mereu. Din păcate, ne-am oprit aici, dar cred că am dat totul şi am reuşit să facem lumea fericită. Ne pare rău că nu am putut mai mult, dar am dat totul pe teren şi cred că asta poate fi un exemplu pentru cei mai tineri. Detaliile fac diferenţa la nivelul ăsta. Am început bine, dar suntem un pic supăraţi, pentru că am arătat că puteam să ne batem de la egal la egal sau chiar să trecem mai departe. Am primit gol însă şi de acolo s-au schimbat lucrurile. Şi a doua repriză am început bine, am avut ocazii, dar, din păcate, atât am putut.

A fost un turneu senzaţional, eu sincer sunt fără cuvinte pentru ceea ce s-a întâmplat aici, suporteri, susţinere, şi tot ce am avut parte în Germania. Cred că ceea ce rămâne după acest European este speranţa pe care am dat-o românilor, inspiraţia pe care am putut să o transmitem copiilor. Oricât de mic ai fi, pentru că am plecat cu ultima şansă la acest European, dacă dai totul, poţi face lucruri mari“, a punctat şi Drăguş.

