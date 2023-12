Simona Halep se gândește și la ce e mai rău: „Probabil va fi finalul carierei mele“

Simona Halep a oferit un interviu pe cât de tulburător, pe atât de realist despre situația în care se află și procesul pentru dopaj prin care trece. TAS a decis ca audierile în cazul Simonei Halep să aibă loc în perioada 7-9 februarie 2024. Românca așteaptă acum momentul respectiv și speră să își demonstreze nevinovăția, iar pedeapsa ei să fie redusă.„

În cazul în care pedeapsa nu va fi redusă, Simona Halep mărturisește că ar putea fi sfârșitul carierei sale de jucătoare de tenis, având în vedere faptul că acum românca are deja vârsta de 32 de ani.

„A trecut deja mai mult de un an, iar în fiecare zi l-am simțit foarte dureros, plin de emoții. A fost un șoc pentru mine când am primit scrisoarea că la proba mea de urină, doar proba mea de urină, rezultatul a ieșit pozitiv. Știu că nu am greșit cu nimic și știu că sunt curată. Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani, nu știu cum mă voi descurca. Probabil va fi finalul carierei mele”, a spus Simona Halep, pentru Euronews.

