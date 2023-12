Gabriela Ruse: „I-aş da nota 10 acestui an, în 2024 vreau în Top 100!“

Gabriela Ruse, clasată pe poziţia 127 în clasamentul WTA, s-a arătat mulţumită, marţi, la Gala Tenisului Românesc, de parcursul său în 2023, din punct de vedere al experienţelor acumulate.

„Mă bucur că am putut veni măcar noi, fetele componente ale lotului naţional, fără Monica Niculescu, din păcate, dar e normal până la urmă, pentru că tocmai ce a câştigat un turneu şi vreau să o felicit pe calea aceasta. I-aş da nota 10 acestui an. A fost cel mai important an pentru mine ca învăţături. Chiar a fost un an foarte bun, sunt mulţumită”, a afirmat Gabriela Ruse, citată de Agerpres.

Ea şi-ar dori ca anul viitor să revină între primele 100 cele mai bune jucătoare ale lumii.

„Pentru 2024, mi-aş dori să fiu din nou în Top 100. Sunt acolo, la prag, dar nu clasamentul este important. Desigur, îmi doresc să urc cât mai mult, dar mă voi focusa pe alte lucruri“, a mai spus jucătoarea română.

George Cosac: „Un an extrem de bogat în rezultate“

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac, a afirmat că 2023 a fost un an bogat în rezultate, mai ales la categoriile de vârstă inferioare.

„A fost un an extrem de bogat în rezultate, suntem extrem de fericiţi. În primul rând că tinerii au explodat, avem o sumedenie de rezultate de excepţie. O generaţie care sigur ne dă speranţe pentru viitor. Nu trebuie să trecem cu vederea nici evoluţia fetelor, avem o generaţie de 24-25 de ani care formează nucleul echipei de Billie Jean King Cup, echipă cu care noi sperăm să ne calificăm, să mergem la turneul final. A fost un an care ne dă speranţe, un an în care credem că va aduce în viitor performanţe deosebite“, a declarat George Cosac.

Citeşte şi: FRT a decis: Sorana Cîrstea, sportiva anului 2023!