Tenis de masă / CSU Craiova a părăsit cu capul ridicat CN de Tineret

În perioada 9-10 noiembrie, la Izvorani (Baza Olimpică), s-a desfășurat Campionatul Național de Tineret la tenis de masă, o competiție importantă la care a participat și clubul CSU Craiova.

Sub îndrumarea lui Florea Vasile, cele două reprezentante ale Craiovei, Diana Radu și Carmina Găman au concurat atât în proba de simplu, cât și în cea de dublu. Având în vedere că la această competiție au fost prezente multe sportive din cadrul loturilor naționale, cele două oltence nu s-au putut apropia de medalii, dar s-au clasat, totuși, pe un loc cinci în proba de dublu.

Perechea formată din Carmina Găman/ Teodora Simon (Dumbrăvița) au ajuns până în primele 8 echipe (n.r. – duel pentru medalie), unde au pierdut în fața echipei Camelia Mitrofan / Denisa Urâtu (Constanța).

Florea: „Rezultatele finale sunt în limita așteptărilor“

Contactat de GdS, antrenorul Vasile Florea s-a arătat mulţumit într-o oarecare măsură de rezultatele obţinute, având în vedere şi tragerea la soţi complicată pentru elevele sale.

„La simplu ne-am oprit în grupe, dar am avut în cale jucătoare de lotul național, de U19. Peste trei săptămâni vor fi Campionatele Mondiale U19, iar acum a fost cam o ultimă verificare pentru sportivele din lotul național. De partea cealaltă, la dublu fetele au pierdut duelul pentru medalie, în primele opt. Deci, oarecum, avem un loc cinci, dacă putem spune așa. Am pierdut în fața unei foste campioane europene U21 la dublu mixt, o jucătoare cu experiență, așa că putem spune că am pierdut acceptabil.

Per total, rezultatele finale sunt în limita așteptărilor. Speram poate la simplu să fie mai bine, dar conta mult și tragerea la sorți, iar, în cele din urmă, am întâlnit sportive de calitate, pe care greu le bați. Să fii, totuși, în primii opt la dublu nu e de ici, de colo. În data de 19 noiembrie vor trece la treabă băieții, care vor juca într-o nouă etapă din campionat“, a declarat Vasile Florea.

Citește și: AUR la 100 m! David Popovici, debut fabulos la CN în bazin scurt