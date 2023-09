Victoria carierei de la US Open! Sorana Cîrstea a „îngenuncheat-o“ pe Rîbakina

Sorana Cîrstea este pe val la US Open. Românca s-a calificat în premieră în optimile de finală ale turneului american, după ce a produs o surpriză, prin victoria în faţa kazahei Elena Rîbakina, cu scorul de 6-3, 6-7 (6/8), 6-4.

Sorana a făcut un meci excelent și a câștigat primul set cu 6-3, după ce a condus cu 4-1 și 5-2. În setul al doilea s-a mers cap la cap până la 6-6, după care s-a intrat în tie-break, unde Rybakina a condus cu 4-0. Sorana a revenit fantastic, dar a pierdut cu 6-8 și astfel s-a intrat în decisiv. Cîrstea a început bine și setul al treilea, în care a condus cu 2-0 și 4-1 și în final s-a impus cu 6-4. Meciul a durat două ore și 48 de minute, iar victoria jucătoarei noastre a fost absolut meritată.

Rîbakina (24 ani), campioană la Wimbledon în 2022, nu a depăşit niciodată turul al treilea la New York. Kazaha a câştigat ambele meciuri anterioare cu Cîrstea, în 2020, în primul tur la Doha, cu 3-6, 6-3, 6-1, şi în primul tur la Roland Garros, cu 6-0, 6-3.

„Este un moment incredibil pentru mine“

Calificarea în optimi este cel mai bun rezultat al Soranei Cîrstea la US Open, în 17 participări.

„Joc de mulți ani, dar niciodată în fața unui public atât de frumos. Știu că e miezul nopții și vă mulțumesc. Am pierdut de două ori în fața ei, dar am jucat excepțional. Este un moment incredibil pentru mine. Toată lumea joacă bine la acest nivel și eu cred în mine. Rybakina este o jucătoare minunată, dar este săptămâna mea. Aici este un loc magic pentru mine. Energia din arenă e tot ce am nevoie”, a declarat ea la final, în uralele americanilor.

Calificarea în optimi este răsplătită cu 284.000 de dolari. Cîrstea va evolua în optimile de finală cu elvețianca Belinda Bencic, campioana olimpică, aflată pe locul 15 WTA. Partida va avea loc luni, iar dacă va trece și de această adversară, Sorana va juca în sferturi cu învingătoarea din partida Karolina Muchova vs Wang Xin.

