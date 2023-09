Cristina Neagu, jucătoarea echipei CSM București și una dintre cele mai bune handbaliste ale lumii, a fost suspendată un an de la declarații. În plus, a primit și o amendă de 4.000 de euro. Motivul: declarațiile vizavi de arbitrajul din meciul CSM București – Esjberg, din returul Ligii Campionilor la handbal feminin . Decizia este cu drept de recurs, informează Prosport.

De asemenea, Federația Română de Handbal trebuie să ia act de decizia forului internațional și să pună în practică decizia și pe plan intern.

„Vreau să spun că acest tip de hoție nu l-am mai trăit de la ultimul Campionat European, cu Muntenegru. Dacă arbitrii cred că așa trebuie procedat, ok, eu nu cred. Felicit Esbjerg, sunt o echipă bună, fără îndoială, dar astăzi meritam să câștigăm, 7 contra 9 nu poți juca handbal.

De la începutul meciului efectiv au arbitrat într-o singură direcție, în special în a doua repriză, au închis meciul în repriza a doua cu tot felul de decizii ciudate, nu am primit faulturi, toate mingile s-au întors la Esbjerg, totul s-a încununat cu acele două cartonașe roșii, cel puțin la Arntzen. S-a arbitrat într-o singură direcție. Cu sistemul nu poți să te lupți.

În meciul tur am trăit aceeași situație, nu am primit niciun fault obișnuit de joc. Este hoție pe față, trăim această hoție pe teren propriu, eu zic că e păcat, am luptat, am arătat că suntem echipă de Final 4, dar 7 contra 9… E greu să lupți contra sistemului”, spunea Cristina Neagu, după CSM București – Esbjerg 31-33.

