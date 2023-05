Președintele FRT, George Cosac, alături de Simona: „I s-a făcut o nouă nedreptate“

George Cosac merge în continuare pe mâna Simonei Halep și nu înțelege de ce Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a venit atât de târziu cu dezvăluiri în cazul fostului lider mondial. Președintele Federației Române de Tenis crede că Halep este „hărțuită” în scandalul de dopaj. Totodată, acesta pariază că românca va reveni în forță. Acesta este convins că Simonei i se face o „nedreptate”.

„Am rămas surprins de ceea ce am văzut, de ceea ce am citit și eu în presă. Faptul că ei nu detaliază și nu spun ce au mai găsit… poate să fie și hărțuită! Puteau să vină mai repede cu treaba asta. Eu cred că problema asta ar trebui să o ajute. E ca în fotbal: dacă iau galben, am grijă să nu îl iau și pe al doilea. Eu cred că va reveni și va demonstra că mai poate și că i s-a făcut o nouă nedreptate”, a spus George Cosac, pentru ProSport.

Patrick Mouratoglou a reacționat și el imediat după noile acuze la adresa româncei, fiind sigur, la rândul său, că jucătoarea este hărțuită.

„Această hărţuire depăşeşte mult limitele acceptabilului“, a scris Mouratoglou, pe un site de socializare.

Citește și: Situație ireală pentru Halep! A fost acuzată de o nouă încălcare a regulilor anti-doping