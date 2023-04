Rafael Nadal nu participă La Monte Carlo, dar se pregăteşte de Roland Garros

Rafael Nadal a anunţat marţi că nu va participa la turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo. Ibericul vrea să fie pregătit 100% pentru Roland Garros, astfel că nu vrea să riște în niciun fel înainte de al doilea de Grand Slam al anului.

El a declarat că nu este 100% refăcut după accidentarea care i-a dat bătăi de cap la Australian Open. De asemenea, acesta preferă să aibă anumite garanții înainte de a păși pe teren.

„Nu sunt încă pregătit să concurez la cel mai înalt nivel. Nu pot juca într-unul dintre turneele cele mai importante din cariera mea, Monte Carlo”, a scris fostul număr unu mondial, pe Twitter.

Toni Nadal: „Rafa este încântat că nu mai are dureri“

Toni Nadal, fostul său antrenor, a dezvăluit că Rafa e extrem de optimist cu privire la recuperarea sa.

„Cred că Rafa e mult mai bine, dar nu putem ști sigur. Să nu ne păcălim, când merge în turneele mari, are nevoie de anumite garanții că poate câștiga. Și nu le are în acest moment, din cauza problemelor medicale din ultima perioadă. Dar el este optimist, aș putea spune că este chiar încântat că se poate antrena și nu mai are dureri.

Este conștient că, pentru a fi în top zece, trebuie să joace constant. Nu știu dacă o poate face, dar nici nu este un lucru care să-l îngrijoreze prea tare. Important este ca atunci când iese pe teren să joace în turneele alese, să se simtă convins că poate câștiga”, a spus Toni Nadal, citat de Eurosport.

Campionul iberic, care a ieşit luna trecută din Top 10 ATP pentru prima oară în aproape 18 ani, nu a mai participat la nicio competiţie din circuitul profesionist după eliminarea sa în turul al doilea la Australian Open. În vârstă de 36 de ani, Rafael Nadal a câştigat de 11 ori titlul la Monte Carlo (un record). Cel mai recent triumf al său pe zgura din Principat datează din 2018.

Turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo dă startul sezonului pe zgură, care se va încheia cu turneul de Mare Slem de la Roland Garros.

