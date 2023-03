Irina Begu: „Mă aștept la un meci greu cu Zheng, în turul doi“

Irina Begu este în turul doi la Miami, după ce a câştigat în minimum de seturi confruntarea cu Alexandra Eala. După partidă, sportiva noastră a analizat succesul şi a vorbit pe scurt despre duelul din turul doi, contra chinezoaicei Qinwen Zheng.

„Știam că este stângace, am văzut câteva meciuri cu ea. Este o junioară foarte bună, a câștigat anul trecut US Open-ul. Știam că va fi un meci greu, mai ales că este primul. Trebuia să îmi intru în ritm. Mă bucur că am reușit să îmi ridic nivelul în momentele importante.

Urmează duelul cu Qinwen Zheng. M-am focusat pe primul meci, era important să joc bine și să îl câștig. Acum, că știu cu cine joc, o să încerc să îmi fac un plan. Este o jucătoare foarte bună. Mă aștept la un meci greu”, a declarat Irina Begu, pentru digisport.ro.

Citeşte şi: Irina Begu a trecut de Eala, dar nu fără emoţii! Revenire fabuloasă în setul doi