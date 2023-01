Rybakina – Azarenka, primul super-duel din semifinalele Australian Open

Elena Rybakina (23 de ani, locul 25 WTA), kazaha care a câștigat Wimbledon 2022 și Viktoria Azarenka (33 de ani, 24 WTA) se vor întâlni în prima semifinală de la Australian Open 2023. Sportiva din Kazahstan a învins-o în sferturi pe Jelena Ostapenko (25 de ani, 17 WTA), scor 6-2, 6-4, în timp ce bielorusa Azarenka. a trecut în aceeași fază a competiției de Jessica Pegula, scor 6-4, 6-1.

Rybakina, prea tare pentru surpriza Ostapenko

Înaintea meciului de luni noapte, Ostapenko domina fără drept de apel „directele” cu Rybakina. O învinsese pe jucătoarea care reprezintă Kazahstanul de două ori, în 2019, respectiv 2021. De această dată, însă, letona nu a avut nicio șansă. Rybakina a început meciul cu break și s-a distanțat rapid la 5-1 în primul set. Ostapenko și-a făcut ulterior serviciul, dar Elena a închis setul la 6-2. În startul setului secund, Ostapenko a avut inițiativa. A făcut break rapid, a condus cu 2-0, dar kazaha a întors scorul cu 4 game-uri consecutive. Apoi a închis meciul, 6-2, 6-4, cu a treia minge decisivă. Rybakina va fi, astfel, pentru prima dată în semifinale la Australian Open.

„Am căpătat experiență la Wimbledon, mă ajută acum, știu la ce să mă aștept. Mă simt bine pe teren și mă bucur de fiecare meci pe care-l joc aici. Am câștigat deja un Grand Slam, am încredere că o pot face din nou. M-am pregătit foarte bine cu echipa mea, rezultatele nu mă surprind. Sunt fericită, dornică să muncesc și să devin mai bună. Aș spune că am servit mereu puternic, dar, de când am început să lucrez cu antrenorul actual, am schimbat multe la tehnica mea. Astfel am căpătat și mai multă putere. Este arma mea pe teren și cu siguranță voi continua să lucrez la ea“, a spus Rybakina, la finalul partidei cu Ostapenko, citată de Eurosport.

Cine se aştepta la Azarenka?

Una dintre surprizele zilei s-a produs în al doilea meci la feminin, acolo unde Viktoria Azarenka a îvins-o pe favorita numărul 3, Jessica Pegula, cedând doar cinci game-uri, scor 6-4, 6-1. Cea mai bine clasată jucătoare rămasă la Australian Open a pierdut rapid, după o oră și 39 de minute.

Azarenka a început meciul foarte bine. A condus cu 3-0, după un break, și a avut 6 mingi de a face 4-0. În partea a doua a setului, Pegula a reușit să-și ia break-ul înapoi, iar 4-5 a servit pentru a egala scorul. Azarenka a reușit din nou un game bun la retur, a făcut break și a luat setul cu 6-4.

Setul doi a început cu ambele jucătoare ezitante în game-urile de servicu, fiind 3 break-uri în primele 4 game-uri. Bielorusa Azarenka a ajuns rapid la 4-1, iar pe finalul setului a mai luat două game-uri. S-a termiat 6-1, iar Victoria Azarenka s-a calificat în semifinale.

