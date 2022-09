Edi Iordănescu: „Am câștigat mentalitate pentru viitor!“

România a reușit doar un egal în Finlanda, scor 1-1, iar speranțele la primul loc în grupă s-au npruit. La finalul disputei, selecționerul Edi Iordănescu s-a arătat mulțumit de noua față a echipei naționale și a declarat că privește cu mare încredere spre viitorul fotbalului românesc.

„Am început cu o echipă tânără, dar pe parcurs au intrat și alți sportivi tineri. Sper să pregătim o echipă bună pentru viitor, pentru că avem perspective. A intrat și Stanciu pe parcurs, jocul s-a schimbat și mai mult în bine, a și ratat o ocazie imensă. Pot spune după acest meci că am câștigat mentalitate pentru viitor. Am arătat că putem juca fotbal, că putem produce rezultate.

Atitudinea este, a fost și caracter de această dată. Am luat gol la singura lor situație mai periculoasă din prima parte, dar a fost neșansă să fie 0-1 pauză. Chiar dacă am primit gol, am reacționat bine, am avut alternanță în teren, am adus mingea în careul advers, am lovit și bara de două ori, deci meritam un egal la pauză cel puțin. După pauză am continuat să atacăm, i-am și dominat și a venit și golul. Din păcate, nu a mai intrat și al doilea, iar această remiză nu prea ne ajută“, a punctat selecționerul României.

„România are nevoie de constanță și pe bancă“

Selecționerul este de părere că echipa națională a avut multe de pierdut în acțiunea din luna iunie, când au fost înregistrate rezultate slabe. De asemenea, acesta se consideră nedreptățit și nu este de acord cu faptul că se tot vorbește de demitere de ceva timp.

„Am arătat personalitate, am avut o posesie mult mai bună, 88% acuratețe a paselor și prindem încredere. Puteam pierde pe final meciul, dar ne-am asumat și riscuri. Din păcate, plătim pentru ce a însemnat perioada din iunie. Niciun jucător nu poate fi scos în față pentru lipsă de atitudine. Semnele sunt bune și mă leg de ele. Am încredere că într-un timp relativ scurt putem vedea o altă față a echipei naționale.

Așteptăm ultimul joc, din care vreau să dublăm meciul bun de aici, din Finlanda. Sper să obținem o victorie, iar apoi vom trage linie și vom face toate calculele. De la început au fost foarte multe vorbe despre mine, după două jocuri se vorbea de demisie, ceea ce nu mi se pare normal. România are nevoie de constanță și pe bancă, este nevoie de timp pentru a clădi ceva bun și pentru a prinde încredere“, a mai declarat Edi Iordănescu.

