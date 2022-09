Mirel Rădoi, dezamăgit de rezultat și de joc: „Va trebui să găsesc soluții!“

Antrenorul Universității Craiova, Mirel Rădoi, a acuzat modul în care CFR Cluj a jucat și le-a reproșat jucătorilor erorile făcute pe faza defensivă, dar și modul în care au gestionat fazele avute la poarta adversă.

„Sunt supărat pentru rezultat, dar și pentru greșelile pe care le-am făcut. Prefer să pierd așa o partidă, încercând să joc, decât să câștig de maniera asta, dar eu trebuie să judec echipa mea. Va trebui să găsesc soluții, să remediez aceste greșeli, pentru că se văd pe tabela de marcaj. Suferim, dar și din cauza adversarului, care se aglomerează în acele zone. Trebuia să fim mai abili, să ducem mingea mai mult la margine și să venim cu jucători în careu. Am fost previzibili, am așteptat mingea, nu am încercat să venim cu centrări.

Ar trebui siguranță în orice moment, dar e clar că, atunci când încerci să inițiezi de la portar, e o echipă desfăcută și rămân spații foarte mari. Am spus că pasele înapoi nu trebuie să fie pe cadrul porții, pentru că poate apărea orice. Din păcate, tocmai asta s-a întâmplat astăzi. Va trebui să găsim soluții, pentru că astăzi ne-a bătut o echipă care venea după două înfrângeri și nu și-o permitea pe a treia”, a declarat Mirel Rădoi.

