Iga „mătură“ tot în WTA! Swiatek e campioană meritorie și la US Open

Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA) este campioana de la US Open 2022! Poloneza a învins-o în ultimul act pe Ons Jabeur (28 de ani, 5 WTA), scor 6-2, 7-6(5) și confirmă, încă o dată, că este cea mai bună tenismenă din lume.

Iga venea la New York în postura de favorită, dar cu semne îndoielnice avute în pregătire, eliminări premature la Toronto și Cincinnati. La US Open, însă, lucrurile s-au schimbat, pentru că Iga a cedat doar două seturi, contra lui Niemeier și Sabalenka, revenind de fiecare dată de la un 0-1.

În finală n-a lăsat nimic la voia întâmplării. A servit senzațional în primul set, o frecvență de 90% a primului serviciu, și s-a impus cu 6-2, după doar 31 de minute. A continuat să domine și în debutul părții secunde, s-a desprins la 3-0, moment în care Ons a răbufnit. A împins totul într-un tie-break electrizant. Intensitatea schimburilor a fost incredibilă până la scorul de 5-3 pentru Jabeur. O greșeală dintr-o poziție favorabilă i-a afectat moralul, iar echilibrul s-a rupt definitiv. Plină de fair-play, sportiva din Tunisia a recunoscut eșecul și a îmbrățișat-o sincer pe Iga.

Premii consistente

Swiatek va primi 2.600.000 de dolari şi 2.000 de puncte WTA, iar Jabeur un cec în valoare de 1.300.000 şi 1.200 de puncte WTA. În clasamentul WTA care va fi publicat luni, Iga Swiatek va fi în continuare lideră (9.665 de puncte). De partea cealaltă, Ons Jabeur va urca pe 2 (5.090 de puncte).

Iga Swiatek obține al treilea trofeu de Grand Slam din carieră, primul pe hard. Primele două au fost obținute pe zgura de la Roland Garros, în 2020 și 2022. Polonezei îi lipsește acum un titlu la Wimbledon, pentru a se putea lăuda cu titluri pe toate suprafațele.

„Sunt foarte mândră de mine“

La final, Iga a fost foarte entuziastă la ceremonia de decernare a trofeului.

„Sunt foarte mândră de mine pentru că nu a fost un meci uşor, deşi am dominat la start. Ştiam că va fi greu şi că Ons va profita de fiecare dintre greşelile mele. Nu am vrut să dau înapoi. Setul secund a fost foarte antrenant, mă bucur că am reuşit să pun puţin mai multă intensitate şi energie pentru a încheia partida. Sunt mai ales mândră că nu mă prăbuşesc mental în momentele importante. Nu regret chiar dacă pierd, ştiu că dau 100%. Îmi folosesc bine calităţile. Ştiu că mai am multe progrese de făcut pe teren. Nu mă aşteptam să câştig la US Open, unde suprafaţa este foarte rapidă. Sunt mândră, dar şi puţin surprinsă”, a punctat Swiatek, noua campioană de la US Open.

Citește și: Alcaraz și Ruud luptă pentru trofeul de la US Open, dar și pentru primul loc ATP