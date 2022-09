Încă mai poate! Serena Williams a trecut de Kontaveit şi îşi amână retragerea

Serena Williams e hotărâtă să meargă până la capăt la ultimul turneu din carieră! Campioana din SUA s-a calificat în turul trei la US Open după ce a eliminat-o pe a doua favorită a competiției, Anett Kontaveit (Estonia, 26 de ani), scor 7-6(4), 2-6, 6-2. Serena Williams pornea cu șansa a doua în meciul cu Anett, având în vedere că americanca obținuse doar două victorii în 2022! Serena a dat însă tot ce a avut mai bun în fața propriilor fani, eliminând-o pe a doua favorită de la US Open după două ore și 29 de minute de joc.

„Încă sunt o jucătoare destul de bună, asta fac cel mai bine! Îmi place că înfrunt o nouă provocare și că mă ridic la înălțime. Nu am jucat multe meciuri în acest an, dar m-am antrenat foarte bine. Am atins o formă bună la New York“, a spus Serena.

În turul trei al Grand Slam-ului pe care l-a cucerit de șase ori în carieră, Serena Williams se va duela cu Ajla Tomljanovic (Australia, 46 WTA). Apoi, dacă se califică în optimile de finală, Serena va da peste câștigătoarea partidei Ludmilla Samsonova (Rusia, 35 WTA) – Alexandra Krunic (Serbia, 96 WTA).

