Simona Halep: „N-am simțit bine mingea, tot timpul m-a surprins Jabeur“

Parcursul Simonei Halep la turneul WTA de la Madrid s-a oprit în sferturi, sportiva noastră fiind învinsă categoric de Ons Jabeur. După încheierea partidei, Simona a explicat ce nu a funcționat contra lui Jabeur.

„N-am simțit bine mingea pentru că nici ea (n.r. Ons Jabeur) nu mi-a dat ritm și mi-a schimbat (n.r. cadența execuțiilor) foarte mult și la un moment dat am intrat în panică. N-am mai simțit terenul, nu am mai simțit ce trebuie să fac. Am încercat să stau până la final și să găsesc ritmul dar n-am reușit, a jucat mai bine. Am de învățat multe din meciul ăsta. Sper, data viitoare, să fiu mai bună.

Are o mână extraordinară și parcă tot timpul m-a surprins. Am fost și eu mai lentă, am fost mai înceată în tot ceea ce am făcut și, probabil, d-asta n-am putut să ajung la scurtele ei. La un moment dat am vrut să intru (n.r. să facă pasul în teren), sărea mingea puțin cam mult și nu am avut timing. Cred că a fost vorba despre timing, nu am avut, nu am simțit mingea și este o jucătoare de Top 10 care, atunci când simte că adversara nu joacă un tenis bun, vine „peste” și e ceea ce a făcut“, a spus Halep.

„Vreau să progresez cât mai mult“

Halep privește cu încredere spre următoarele competiții.

„Au fost meciuri bune, merg cu încredere înainte. Mâine este o nouă zi și o să încep să fac ceea ce nu am făcut acum. Sunt la fel de pozitivă, vreau să progresez cât mai mult și cât mai repede, dacă se poate. O să învăț multe din meciul acesta și, deja, am vorbit cu Patrick, am mintea mai clară, acum”, a adăugat Simona Halep.

Progres vizibil odată cu venirea lui Mouratoglou

Simona a vorbit și despre colaborarea cu Patrick Mouratoglou, turneul de la Madrid fiind primul împreună.

„Un început foarte bun, am făcut ceea ce am vorbit. Acum mai puțin, bineînțeles, dar nu că nu am vrut, ci că nu am izbutit, emoțional, să reușesc această treabă. Îmi place foarte mult, mă simt bine și simt că progresez de la zi la zi mai mult. Încep să am încredere în jocul acesta, în modul acesta de a juca și am încredere că o să fie bine.

Am îmbunătăţit serviciul, apoi la retur sunt mai solidă. Jocul meu este mai agresiv, intru în teren atunci când am o minge mai scurtă. Cred că, per total, am progresat la multe. Și fizic sunt bine după o perioadă foarte slabă în care nu m-am simțit bine fizic, câteva luni, de la accidentare. Acum mă simt bine, nu am nicio durere, sunt sănătoasă. Cred că ăsta este cel mai important lucru“, a încheiat sportiva noastră.

Citeşte şi: Simona Halep, făcută KO de Jabeur, la Madrid! Tunisianca a jucat fenomenal!