Halep, după victoria cu Badosa: „Vreau să devin mai bună pe zi ce trece!“

Simona Halep a oferit o primă reacție după ce a jucat un tenis superb în meciul cu Paula Badosa (Spania, 2 WTA). Campioana edițiilor din 2016 și 2017 spune că se simte excelent la turneul din capitala Spaniei! Un alt motiv al formei excelente este reprezentat de noua colaborare cu Patrick Mouratoglou!

„Mă simt foarte bine aici, am jucat împotriva unei jucătoare de top! Publicul mă susține mereu la Madrid, e o atmosferă extraordinară și le mulțumesc spectatorilor. E o plăcere și o onoare să îl am pe Patrick Mouratoglou în lojă. Am jucat bine în aceste două meciuri. Mă concentrez să devin tot mai bună pe zi ce trece“, a spus Halep.

„Gauff joacă un tenis grozav!“

Halep spune că următorul meci, împotriva lui Gauff, marea speranță a tenisului american, va fi unul periculos:

„Ei bine, am jucat împotriva ei la Indian Wells, cred, deci nu cu mult timp în urmă. Ea este mereu o jucătoare periculoasă, puternică! Cred că e super tânără și joacă un tenis grozav! Știi, e extraordinar să vezi asta în tenis. Doar mă concentrez, sună ca un clișeu din partea mea, dar chiar mă concentrez și vreau doar să dau tot ce am și să urmăresc ceea ce trebuie să urmăresc în joc“, a mai punctat campioana noastră.

Iberica, afectată emoţional de acest eşec

Paula Badosa a izbucnit în lacrimi chiar în timpul meciului cu Simona Halep de la Madrid! A doua jucătoare a lumii a fost umilită de Simona, iar în setul secund a cerut și timeout medical.

Badosa a vorbit la conferința de presă despre înfrângerea usturătoare suferită în fața lui Halep, dar și despre momentul incredibil când a plâns pe teren.

„E greu să pierzi acasă. A fost și o săptămână grea! Multe lucruri stresante… Un tablou greu, de asemenea. Dar asta este, trebuie să accept! Cred că am nevoie de zile libere, pentru că urmează câteva turnee și va trebui să mă odihnesc. Umărul meu e bine, sunt bine. Simona a jucat la un nivel foarte bun, are meritul ei, iar eu nu am jucat prea bine. Ei bine, mi-a lipsit absolut totul. De aceea am reușit să câștig doar patru game-uri. După cum am spus, a jucat foarte, foarte bine“, a declarat şi Paula Badosa.

Presa spaniolă, uimită de Halep

Presa din Spania a rămas uimită de forţa Simonei Halep, dar şi de faptul că sportiva lor, a doua favorită a competiţiei din Madrid, a fost eliminată atât de prematur.

„Badosa, doborâtă de o versiune de campioană a lui Halep. Paula Badosa, a doua jucătoare a lumii și semifinalistă la ediția de anul trecut, a spus adio în turul secund, după ce s-a izbit de o Simona Halep care a arătat ca o campioană”, au spus cei de la Mundodeportivo.

Marca a precizat: „Paula Badosa spune adio turneului de la Madrid și locului secund din clasamentul WTA. După retragerea Igăi Swiatek, Paula Badosa a devenit principala favorită, un statut dificil de gestionat, mai ales când joci acasă”.

AS a titrat: „Cu ochii sticloși, aproape să izbucnească în plâns. Așa a părăsit Paula Badosa turneul de la Madrid, în turul doi, după ce anul trecut a fost semifinalistă. Ea pierde 325 de puncte și locul doi în clasament. Vinovată este Simona Halep, imposibil de depășit, care a câștigat 6-3, 6-1 într-o oră și 16 minute”.

Citeşte şi: Victoria anului pentru Simona Halep! A distrus-o pe Badosa în turul 2 la Madrid