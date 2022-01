Rafa Nadal: „A fost unul dintre cele mai emoţionante meciuri din cariera mea!“

Tenismanul spaniol Rafael Nadal a declarat că titlul cucerit, duminică, la Australian Open este unul dintre cele mai „emoţionante momente” din cariera sa, având în vedere că a devenit primul jucător cu 21 de titluri de Mare Slem.

„A fost unul dintre cele mai emoţionante meciuri din cariera mea. Nu ştiu ce să spun. A fost ceva nemaipomenit. Ca să fiu cinstit, în urmă cu o lună şi jumătate nu ştiam dacă voi putea să revin în circuit şi să joc tenis din nou. Iar azi, în faţa voastră (n.r. – a spectatorilor) să câştig acest trofeu … nu ştiţi cât de mult am luptat ca să fiu aici. Susţinerea pe care am primit-o în aceste trei săptămâni va rămâne pentru totdeauna în inima mea. Nu pot să explic aceste sentimente pe care le am acum, dar voi continua să încerc să dat tot ce pot şi să revin aici, la Melbourne“, a punctat Nadal, cuprins de emoții.

Citește și: Nadal, campion la AO şi la Grand Slam-uri! Ibericul a scris o nouă filă de istorie