Româncele şi-au aflat primele adversare de la JO! Buzărnescu, duel cu o americancă

Jucătoarele de tenis din România participante la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie – 8 august) și-au aflat adversarele la competiția sportivă supremă! Mihaela Buzărnescu (168 WTA), singura româncă prezentă pe tabloul de simplu feminin, va înfrunta o reprezentantă a Statelor Unite ale Americii în prima rundă! Alison Riske (36 WTA) este adversara româncei în turul I al turneului de tenis olimpic.

Celelalte două jucătoare de tenis ale României calificate la Olimpiadă, Raluca Olaru și Monica Niculescu, care fac tandem în proba de dublu, au avut parte de ghinion la tragerea la sorți! Raluca și Monica vor debuta împotriva favoritelor numărul 5, Hao-Ching Chan și Latisha Chan din Taipei.

Mihaela Buzărnescu are o misiune complicată, dar nu imposibilă la debutul ei la Jocurile Olimpice! Sportiva acceptată în ultimul moment la Olimpiadă a câștigat singurul meci direct de până acum cu Alison Riske, scor 7-6(5), 6-1 în sferturile turneului de la Hobart 2018. Dacă trece de primul tur, „Miki” o va întâlni în faza următoare pe câștigătoarea partidei dintre Kiki Bertens (Belgia, 21 WTA), favorită numărul 16 la Tokyo, și Marketa Vondrousova (Cehia, 41 WTA). Bertens a anunțat că își va încheia cariera de jucătoare profesionistă după Jocurile Olimpice.

Favorită principală pe tabloul de simplu este australianca Ashleigh Barty! Proaspăta campioană de la Wimbledon va debuta contra Sarei Sorribes Tormo din Spania, ocupanta locului 48 mondial. A doua favorită, Naomi Osaka (Japonia), se duelează în runda inaugurală cu Saisai Zheng (China, 52 WTA).

O medalie, echivalentă cu retragerea din tenis?

Mihaela Buzărnescu face o declarație surprinzătoare înainte de startul Olimpiadei! Singura reprezentantă a României calificată în proba de simplu feminin se gândește să se retragă din tenis dacă va urca pe podiumul olimpic.

„Sunt atât de mândră şi onorată că reprezint România şi sper să joc bine pentru că în ultima vreme joc mai bine şi mă simt mai bine şi sper să vină nişte meciuri bune! Aş fi plătit eu ca să fiu acolo pentru că îmi doresc enorm acest lucru şi mă bucur că s-a realizat. Eram deja resemnată şi a venit vestea în urmă cu câteva zile şi nici nu am avut timp să mă bucur că a trebuit să fac foarte multe formalități ca să pot pleca.

În tenis, știți cum e, nu contează atât de mult clasamentul, contează forma din ziua respectivă! Ar fi ideal să ajung în semifinale sau să mă bat pentru o medalie! Mă las de tenis după aia! Eu am mai jucat acolo un ITF mai mare şi am făcut finala, deci știu centralul, am jucat vreo 3 sau 4 meciuri acolo. Sigur că este ca şi un Grand Slam, mai mult poate, fiind doar la 4 ani, aşa că da, o medalie olimpică e unică”, a afirmat Mihaela Buzărnescu, ocupantă a locului 168 WTA.

