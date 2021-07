Ashleigh Barty, campioană meritorie la Wimbledon! Victorie cu Plișkova în finală

Ashleigh Barty, liderul mondial din WTA, este noua campioană de la Wimbledon. Australianca s-a impus în finala disputată cu Karolina Pliskova cu scorul de 6-3, (4) 6-7, 6-3 la capătul unui meci care a durat o oră și 58 de minute de joc. Barty este acum dublă campioană de Grand Slam, după ce în 2019 cucerea în premieră un titlu major la Roland Garros 2019.

Liderul mondial a început inspirat finala, în timp ce adversara sa parcă purta pe umeri toată presiunea unei cariere. Australianca și-a folosit toate armele pentru a câștiga primele trei game-uri și toate cele 12 puncte în doar șase minute. Karolina Plișkova a reușit până la urmă să intre în meci, nu la nivelul pe care și l-ar fi dorit, însă au apărut ceva cifre pe tabelă în dreptul său. Cu toate acestea, după 28 de minute, Ashleigh Barty a câștigat primul set cu 6-3.

Barty a făcut-o pe „regina așilor” turneului, care își pierduse serva doar de patru ori înainte de finală, să se îndoiască de serviciul său, returnând excelent. Și în partea a doua, australianca a făcut repede break-ul, în game-ul al treilea, asigurându-și un avantaj emoțional, dar și pe tabela de scor. Unul care a fost anulat de Pliskova, care a egalat la 3. Cehoaica în vârstă de 29 de ani a întărit break-ul reușit cu un game impecabil la serviciu, ducându-se la 4-3. Ashleigh n-a mai clipit și a egalat la 4, însă la 5-5, Karolina a scăzut un pic din concentrare și de la 40-0 și-a cedat serviciul într-un moment dificil.

Barty a început game-ul următor cu o dublă, semn că simțea presiunea, aflându-se la doar patru puncte de al doilea trofeu de Mare Slem al carierei. N-a reușit să-și revină după acel început rău și astfel setul al doilea a ajuns în tie-break. Unul în care Pliskova și-a regăsit inspirația, câștigându-l cu 7-4.

Set perfect pentru australiancă

Finala feminină nu mai avusese decisiv din 2012, când Serena Williams a învins-o pe Agnieszka Radwanska. Ultima parte a confruntării a început cu Barty la serviciu. Treptat, Barty s-a desprins rapid la 3-0, iar Pliskova nu a mai reușit să revină. Astfel, sportiva din Australia s-a impus cu 6-3, 6-7(4), 6-3 și a devenit a patra jucătoare din istorie care reușește să câștige trofeul de la Wimbledon atât la juniori, în 2011, cât și la seniori, în 2021, după Ann Jones, Martina Hingis și Amélie Mauresmo.

În drumul spre titlu, Ashleigh Barty a trecut la Wimbledon de Carla Suarez Navarro, Anna Blinkova, Katerina Siniakova, Barbora Krejcikova, Ajla Tomljanovic, Angelique Kerber și Karolina Pliskova, cedând doar două seturi, chiar în meciul din turul inaugural și în finala de azi.

Australianca a cucerit al doilea titlu de Grand Slam al carierei și primul la Wimbledon. Sportiva va încasa o sumă importantă de bani în urma victoriei de la All England Club. Liderul clasamentului WTA se va îmbogăți cu aproximativ două milioane de euro.

Barty: „E un sentiment magnific“

Noua campioană de la Wimbledon s-a lăsat purtată de emoții la finalul meciului cu Plișkova și a declarat că sentimentul de după triumf este unul de nedescris.

„Este incredibil. Felicitări Karolinei pentru turneul pe care l-a avut. Felicitări echipei tale, îmi place să fiu testată de tine pe teren, e o plăcere de fiecare dată. Mulțumesc mult și spectatorilor pentru prezență. Mi-am zis că trebuie să lupt până la capăt, știam că trebuie să joc cel mai bun tenis al meu. Am reușit să-mi țin nervii în frâu la final. Oh, nu-mi amintesc mingea de meci. Mi-a luat foarte mult timp să ajung aici, în acest moment al carierei. E un sentiment magnific.

Nu am dormit deloc azi noapte, e un sentiment incredibil, am avut tot felul de gânduri. E un vis pe care-l am demult și faptul că am putut să mi-l îndeplinesc e incredibil. Echipa mea este fabuloasă, nu le pot mulțumi îndeajuns”, a spus Barty la ceremonia de premiere de la All England Club.

