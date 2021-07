Sorana Cîrstea, după victoria cu Azarenka: „Am jucat cel mai bun meci din acest an“

Victoria splendidă reușită de Sorana Cîrstea în turul secund la Wimbledon cu Azarenka face înconjurul lumii! Asociația Tenisului Feminin (WTA) a postat un mesaj superb după ce „Sori” s-a calificat în turul 3 la Wimbledon!

„O victorie mare într-un turneu mare! Sorana Cîrstea a eliminat-o pe victoria Azarenka după un thriller de trei seturi!“, a scris ATF.

„Sori” a îngenuncheat-o pe Azarenka pe iarba de la All England Club, apoi a acordat un interviu pe teren: „Sunt jucătoare profesionistă de la vârsta de 16 ani, dar acum am trăit cea mai frumoasă atmosferă din cariera mea. Astăzi am jucat cel mai bun meci din acest an! E prima oară când o înving pe Vika, o adversară incredibilă. Atunci când am văzut tabloul, îmi pierise zâmbetul!”.

Românca se va lupta pentru un loc în optimile de finală cu o adversară surpriză, Emma Răducanu (338 WTA), britanica născută din tată român și mamă chinezoaică. Răducanu a trecut în turul secund la Wimbledon de Marketa Vondrousova (Cehia, 42 WTA), scor 6-2, 6-4.

Citeşte şi: Surpriză de proporții la Wimbledon! Sorana Cîrstea, victorie de excepție cu Azarenka